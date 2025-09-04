Στρατό στην Καραϊβική αρχίζουν να συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ, με αναλυτές να φοβούνται τυχόν απόβαση στη Βενεζουέλα με στόχο την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, ένα αποβατικό πλοίο, ένα καταδρομικό που επίσης φέρει κατευθυνόμενους πυραύλους και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ταχείας επίθεσης αναπτύχθηκαν τον περασμένο μήνα στη θάλασσα της Καραϊβικής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ενισχύθηκαν έκτοτε ή συνεχίζουν να ενισχύονται, εγείροντας ανησυχίες.

Ο Μαδούρο απευθυνόμενους στους Βενεζουελάνους χαρακτήρισε «προοίμιο αλλαγής καθεστώτος» την ανάπτυξη του αμερικανικού στρατού, τονίζοντας ότι «4,5 εκατομμύρια πολιτοφύλακες θα επιστρατευτούν σε περίπτωση επίθεσης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social δημοσίευσε βίντεο από τη θάλασσα της Καραϊβικής με την ανατίναξη πλοίου από τη Βενεζουέλα, ενώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε από το Μεξικό: «Ο Τραμπ το ανατίναξε. Και θα ξανασυμβεί. Ίσως συμβαίνει ξανά αυτή τη στιγμή που μιλάμε».

Στη συνέχεια, η αμερικανική κυβέρνηση κήρυξε τον νέο πόλεμο κατά των ναρκωτικών, ο οποίος αυτή τη φορά διεξάγεται στην Καραϊβική με στόχο τα καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα και όχι στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, αναπτύσσεται στρατός για να αντιμετωπιστούν «ναρκωτρομοκράτες της Tren de Aragua», μιας διεθνούς συμμορίας που πιστεύεται ότι ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, αναμένονται πλήγματα και κατά του «καρτέλ των Ήλιων», συμμορίας της οποίας ηγέτης είναι ο Νικολάς Μαδούρο, με βάση την αμερικανική κυβέρνηση.

Αναλυτές όμως, πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται με αληθινό στόχο την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Οι Financial Times έγραψε ότι η χώρα της Λατινικής Αμερικής την τελευταία δεκαετία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Βρισκόμενη στη «πίσω αυλή των ΗΠΑ», παράγει 2.355.424 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και διαθέτει αποδεδειγμένα τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως (18,17%), τα οποία ανέρχονται σε περίπου 299.953.000.000 βαρέλια. Ενδεικτικά, μόνο τα αποθέματά της καλύπτουν την κατανάλωση εντός της χώρας για 1.374 χρόνια.

Επίσης, την τελευταία δεκαετία η αμερικανική κυβέρνηση βάλλει συνεχώς κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας με στόχο τον έλεγχο του πετρελαίου, καθώς είναι κρατική η διαχειρίστρια εταιρεία.

Με βάση τους αναλυτές η παρουσία του αμερικανικού στρατού θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μοχλός πίεσης κατά του Μαδούρο, ή να στηρίξει κινήσεις εναντίον του, ακόμη και με έμμεσο τρόπο.

Τα τελευταία χρόνια με αφορμή τις τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχουν αναπτυχθεί διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες, οι οποίες παρότι μικρές σε αριθμό και απήχηση είναι καλά εξοπλισμένες για τα δεδομένα τους. Επιπλέον, έχουν υπάρξει διάφορα ένοπλα περιστατικά, που έχουν προκαλέσει ανησυχία, ασχέτως πώς έχουν ερμηνευτεί εντός ή εκτός χώρας.

Η παρουσία του αμερικανικού στρατού θεωρείται ύποπτη από μερικούς αναλυτές λοιπόν, καθώς χρονικά συμπίπτει και με μια περίοδο, όπου οι πολεμικές συρράξεις αρχίζουν να θεωρούνται κανονικότητα για να διασφαλιστεί το status quo.