Μία νέα τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε από αστυνομικούς για την ακινητοποίηση οχημάτων στη Λιβόνια του Μίσιγκαν, βοήθησε στην ανάκτηση ενός κλεμμένου αυτοκινήτου την Πέμπτη σε αυτοκινητόδρομο της περιοχής.

Τρία άτομα βρίσκονται υπό κράτηση αλλά το κλεμμένο όχημα έχασε τον πίσω άξονά του, στην προσπάθεια των κλεφτών να διαφύγουν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν, αστυνομικοί που περιπολούσαν στο Ντιτρόιτ γύρω στις 7:25 το πρωί, εντόπισαν ένα κλεμμένο Chevrolet Cruze και άρχισαν να το παρακολουθούν. Ο οδηγός, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως 27χρονος από το Μπράιτον, μπήκε στον δυτικό αυτοκινητόδρομο I-96 και συνέχισε προς τη Λιβόνια.

Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν την αστυνομία της περιοχής, η οποία διαθέτει ένα ειδικό εργαλείο ακινητοποίησης αυτοκινήτων, το λεγόμενο grappler, που χρησιμοποιεί ένα δίχτυ για να «πιάσει» τα πίσω λάστιχα ενός οχήματος ώστε να το ακινητοποιήσει. Οι αστυνομικοί της Λιβόνια ανταποκρίθηκαν και χρησιμοποίησαν το grappler στον αυτοκινητόδρομο κοντά στην Stark Road.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο οδηγός προσπάθησε να συνεχίσει την πορεία του ακόμη και μετά την παγίδευση των τροχών, με αποτέλεσμα να αποκοπεί ο πίσω άξονας του Cruze.

Ο οδηγός και οι δύο γυναίκες επιβάτες συνελήφθησαν, ενώ από την καταδίωξη κανείς δεν τραυματίστηκε.