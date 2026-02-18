Εκτός MasterChef ήταν τις τελευταίες ημέρες ο Σωτήρης Κοντιζάς προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του reality μαγειρικής. Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης δεν είχαν δώσει λεπτομέρειες για την απουσία του σεφ μέχρι απόψε.

Στο αποψινό (18/02) επεισόδιο του MasterChef, ο Σωτήρης Κοντιζάς εμφανίστηκε ξανά και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον καλωσόρισε.

«Να καλωσορίσουμε πίσω τον κριτή για εσάς, φίλο κι αδερφό για εμάς, Σωτήρη Κοντιζά», είπε ο σεφ και αποκάλυψε το λόγο απουσίας του συναδέλφου του.

«Και τώρα ήρθε η ώρα να πούμε, να αποκαλύψουμε τον λόγο για τον οποίο ο Σωτήρης απουσίαζε αυτό το διάστημα. Κι ο λόγος είναι ιδιαίτερα σοβαρός και τιμητικός. Ο Σωτήρης βρισκόταν στην Ιαπωνία. Κι αυτό γιατί; Γιατί; Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τον όρισε Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως για την ιαπωνική γαστρονομία. Ο πρώτος Έλληνας Χάφου (Hafu). Τι σημαίνει “Χάφου”, που είναι και το όνομα του καινούργιου εστιατορίου του Σωτήρη, τι σημαίνει “Χάφου”;», «Μισός-μισός», είπε με τη σειρά του ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Μισός-μισός. Οπότε, για εμάς από εδώ είναι ιδιαίτερα τιμητικό, γιατί ο Σωτήρης είναι ο πρώτος Έλληνας που η Πρεσβεία του δίνει έναν τέτοιο τίτλο. Οπότε, το πιο δυνατό μας χειροκρότημα για αυτό», πρόσθεσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο Πάνος Ιωαννίδης έκανε χιούμορ με τον νέο τίτλο του Σωτήρη Κοντιζά: «Και να πούμε τι είπε η Πρεσβεία μόλις τον είδε εκεί πέρα; Τι είπε; “Σε έχω δει χάφου-χάφου, σε ξέρω“», είπε.

«Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ», απάντησε ο Σωτήρης Κοντιζάς.