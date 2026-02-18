Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στον πρώτο αγώνα για τα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League και το σκορ είναι 0-2 μετά τα γκολ του Σικ στο 60′ και στο 63′.

Το πρώτο ημίχρονο στο Καραϊσκάκη ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ παρά το γεγονός ότι υπήρχαν φάσεις και για τις δύο ομάδες, με τους Γερμανούς να είναι πάντως πιο απειλητικοί έχοντας και δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος, όμως, τα δίχτυα… κουνήθηκαν και δυστυχώς ήταν αυτά του Τζολάκη.

Στο 60′ η Λεβερκούζεν έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση και ο Πόκου έβγαλε τετ α τετ τον Σικ, ο οποίος πλάσαρε σωστά για το 0-1.

Αν αυτό ήταν κακό, αυτό που ακολούθησε ήταν πολύ χειρότερο, καθώς αμέσως μετά, στο 63′, ο Γκριμάλντο εκτέλεσε κόρνερ και ο Σικ με κεφαλιά έστειλε ξανά στα δίχτυα τη μπάλα για το 0-2.