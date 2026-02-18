Το έργο «Φύγε ….. αν μπορείς» είναι μια απολαυστική κωμωδία, ένα τρελό ρομάντζο, ένα αστείο διασκεδαστικό και παράλληλα συγκινητικό έργο. Αυτή την κωμωδία επιδεξιότητας και τρυφερής ζεστασιάς ζωντανεύει η Λόρα Μπλάου και ο Βίτο Πινιόλι.

Η Λόρα, αποτυχημένη ηθοποιός και επίδοξη θεατρική συγγραφέας αναζητά την αγάπη και την καλλιτεχνική επιτυχία στην Νέα Υόρκη. Σε μία ακρόαση γνωρίζει τον Βίτο, σκηνοθέτη τηλεοπτικών διαφημίσεων τον οποίο κρατάει όμηρο στο διαμέρισμά της παραμονή Χριστουγέννων προσπαθώντας να τον κάνει σύντροφό της στην συγγραφή… και όχι μόνο.

Νατάσσα Χαϊδά και Δημήτρης Μάριζας

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην εξαίρετη μετάφρασή του ο Μάριος Πλωρίτης το έργο είναι γραμμένο από ανθρώπους του θεάματος με «ήρωες» ανθρώπους του θεάματος, γύρω από τη ζωή και τα πάθη των ανθρώπων του θεάματος και την πανάρχαιη «μάχη των φύλων».

Ο Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου Συνταγματάρχης Θάνος Ντάγκας με τους πρωταγωνιστές Νατάσσα Χαϊδά και Δημήτρη Μάριζα και τους ηθοποιούς Μάκη Πατέλη και Χριστίνα Κουλουμπή

Το έργο πρωτοανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Broadway το 1981 με τίτλο «It had to be you». Στην πρεμιέρα της παράστασης πολλοί φίλοι από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού έδωσαν το παρόν και χειροκρότησαν τους συντελεστές της όμορφης αυτής παράστασης που ισορρόπησε όμορφα ανάμεσα στο γέλιο και την συγκίνηση.

Μαίρη Καλιτσάρου, Χρίστη Κωνσταντίνου, Λένα Νίτσου-Ψαθά

Νατάσσα Χαϊδά και Δημήτρης Μάριζας σε σκηνές από το έργο.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς παρισταμένους ξεχωρίσαν η εκπρόσωπος τύπου του e-Εφκα και π. Αν. Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής Φωτεινή Βρύνα, τον διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου Συνταγματάρχη Θάνο Ντάγκα με την οικογένειά του, τους ηθοποιούς Μάκη Πατέλη, Χριστίνα Κουλουμπή, Ράνια Παπαδάκου και Έλενα Τυρέα, την διαφημίστρια Μάγδα Πανουργιά, την εγγονή του Δημήτρη Ψαθά και εκδότρια των Απάντων του, Λένα Νίτσου-Ψαθά, τον ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη, τις κυρίες Μελίνα Βιγκοπούλου, Χρίστη Κωνσταντίνου, Μαίρη Καλιτσάρου, Ιλεάνα Καραμπέλλου και Ηρώ Μαρκοπούλου, τους κυρίους Αντώνη Λεφάκη, Δημήτρη Μανιάτη, Γιώργο Ασπιώτη, Βασίλη Κοντογιώργο και πολλούς άλλους.