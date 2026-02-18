Το 2026 είναι σημαδιακό έτος για τον ΠΑΟΚ καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυσή του και η ΠΑΕ παρουσίασε με ένα βίντεο στα social media το επετειακό σήμα.

Ο «δικέφαλος του βορρά» κλείνει έναν αιώνα ζωής και θα υπάρξουν διάφορες πρωτοβουλίες τους επόμενους μήνες για τους σχετικούς εορτασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, έχουμε και μια αλλαγή στο σήμα.

Έχουμε, βασικά, το επετειακό σήμα του ΠΑΟΚ, το οποίο παρουσίασε η ΠΑΕ μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στα social media, με το μήνυμα «ένας αιώνας δόξας».