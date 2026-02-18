Μια επίθεση που σημειώθηκε σε ένα πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχανάτο, στο κεντρικό Μεξικό, είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στοίχισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα. Η κυβερνήτρια της Γκουαναχουάτο Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία κατήγγειλε στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι», σύμφωνα με το ΑΠΕ