Αναστάτωση προκαλεί στην αστυνομία και όχι μόνο το γεγονός ότι ξέφυγε 20χρονος Αιγύπτιος κρατούμενος από την Ευελπίδων.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στα δικαστήρια από το Α.Τ. Ασπροπύργου για διοικητική απέλαση και τότε δραπέτευσε.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, δεν φορούσε χειροπέδες και μόλις κατέβηκε από την κλούβα, ξεκίνησε να τρέχει.

Έτσι, πέρασε από το τουρνικέ της πίσω πλευράς στην Ευελπίδων και διέφυγε είτε με τα πόδια είτε χρησιμοποιώντας λεωφορείο ή τρόλεϊ.

Ο 20χρονος που ξέφυγε:

Από το τοπικό Α.Τ. σχηματίστηκε δικογραφία για απελευθέρωση κρατουμένου σε βάρος των αστυνομικών που έπρεπε να τον φυλάνε, ενώ διατάχθηκε και Ε.Δ.Ε.

Ο ΣΚΑΪ ανέφερε ότι θα τους επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο, ενώ για να αποσυρθούν οι κατηγορίες πρέπει ο 20χρονος να συλληφθεί σε διάστημα 48 ωρών.