Ένας κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ κάμερες εκπομπής κατέγραψαν αστυνομικούς να τρέχουν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης άκουσαν αστυνομικούς να φωνάζουν «έφυγε» και στη συνέχεια τούς είδαν να τρέχουν. Η κάμερα κατέγραψε τους αστυνομικούς να τρέχουν μέσα στον κόσμο και στα αυτοκίνητα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αιγύπτιος οδηγήθηκε στα δικαστήρια από το ΑΤ Ασπροπύργου για διοικητική απέλαση. Ωστόσο, ο νεαρός ο οποίος δε φορούσε χειροπέδες κατά τη μεταφορά του στο αυτόφωρο, κατάφερε να αποδράσει.

Εξετάζονται οι κάμερες των δικαστηρίων, για να εντοπιστεί προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε.