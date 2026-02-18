Το Ιράν προχώρησε στην έκδοση αεροπορικής αγγελίας τύπου NOTAM, ενημερώνοντας για προγραμματισμένες πυραυλικές εκτοξεύσεις σε ζώνες του νότιου τμήματος της χώρας, από τις 05:30 έως τις 15:30 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη.

Η σχετική πληροφόρηση κοινοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης της Federal Aviation Administration.

Το Ιράν διεξήγαγε ναυτικά γυμνάσια τη Δευτέρα στο Στενό του Ορμούζ και έχει προγραμματίσει κοινά ναυτικά γυμνάσια με τη Ρωσία για αύριο Πέμπτη στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη κοντά στο Ιράν, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει εάν θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τεχεράνη ή θα στραφεί σε άλλες επιλογές.