Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εμφανίζεται σε νέο βίντεο – καμπάνιας μαζί με τον τραγουδιστή Kid Rock, προωθώντας το σύνθημα «GET ACTIVE + EAT REAL FOOD» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Make America Healthy Again».

Στο 90 δευτερολέπτων βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Κένεντι στην πλατφόρμα X, οι δύο άνδρες συστήνονται στο κοινό με τον τίτλο «Secretary Kennedy and Kid Rock’s ROCK OUT WORK OUT». Αρχικά ποζάρουν χωρίς μπλούζες, πριν ακολουθήσει ένα μοντάζ με σκηνές όπου τρώνε, κάθονται σε αυτοκίνητο, κρατούν την αμερικανική σημαία και στη συνέχεια γυμνάζονται σε γυμναστήριο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο ακούγεται τραγούδι του Kid Rock, ενώ στην οθόνη εμφανίζονται συνθήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα «Make America Healthy Again». Το βίντεο κλείνει με το λογότυπο του Υπουργείου Υγείας και το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας για επιστροφή σε πιο υγιεινό, «πραγματικό» φαγητό.

Ο Κένεντι συνοδεύει την ανάρτηση με τη φράση: «Συνεργάστηκα με τον @KidRock για να μεταφέρω δύο απλά μηνύματα στον αμερικανικό λαό: ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟΙ + ΤΡΩΤΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ». Το σποτ δείχνει τους δύο πρωταγωνιστές να κάνουν κοιλιακούς, ασκήσεις με όργανα, να παίζουν pickleball και να εναλλάσσονται ανάμεσα σε παγωμένο λουτρό και θερμή σάουνα, προβάλλοντας ένα «σκληραγωγημένο» πρότυπο φυσικής κατάστασης.

Σε ορισμένα πλάνα ο Κένεντι μπαίνει σε πισίνα φορώντας τζιν, στοιχείο που έχει ήδη γίνει viral, ενώ αργότερα οι δύο άνδρες χαλαρώνουν σε πισίνα πίνοντας ποτήρια γάλα, με την επιγραφή «WHOLE MILK» να προβάλλεται στην οθόνη. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του, ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και πλήρες γάλα, ενώ δηλώνει ότι ακολουθεί «carnivore diet», δηλαδή διατροφή βασισμένη κυρίως στο κρέας.

I’ve teamed up with @KidRock to deliver two simple messages to the American people: GET ACTIVE + EAT REAL FOOD. pic.twitter.com/PkK8IfkPU4 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) February 17, 2026

Η αισθητική του βίντεο, με τους δύο πρωταγωνιστές γυμνούς από τη μέση και πάνω, τη χρήση σάουνας και παγομπάνιου και την υπερβολική προβολή του macho lifestyle, έχει πυροδοτήσει πληθώρα σχολίων και σατιρικών αναρτήσεων στα social media. Πολλοί χρήστες χαρακτηρίζουν το clip «περίεργο» ή «αμήχανο», ενώ σχολιάζουν το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας επιλέγει να γυμνάζεται με τζιν.

Η καμπάνια έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Κένεντι αποκάλυψε σε podcast ότι στο παρελθόν είχε κάνει χρήση κοκαΐνης ακόμη και σε δημόσιες τουαλέτες, κάτι που επίσης τροφοδότησε ειρωνικά σχόλια κάτω από το βίντεο. Παρά τις αντιδράσεις, το σποτ έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και επανεκτείνεται από τον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, το οποίο επιχειρεί να «ντύσει» το μήνυμα υγιεινής ζωής με pop κουλτούρα και έντονη εικόνα.