Η κυβέρνηση της Γουινέας-Μπισάου σταμάτησε μια μελέτη την οποία χρηματοδοτούσαν οι ΗΠΑ και είχε ως στόχο να εκτιμήσει τις παρενέργειες του σωτήριου εμβολίου για την ηπατίτιδα Β, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης σύνδεσής του με τον αυτισμό, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της δυτικοαφρικανικής χώρας.

Η Γουινέα-Μπισάου, μια από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, έχει πολύ υψηλά ποσοστά ηπατίτιδας Β και αυτή η προγραμματισμένη μελέτη προκάλεσε κατακραυγή από τους επιστήμονες και τους διεθνείς οργανισμούς υγείας, επειδή μόνο τα μισά από τα βρέφη που συμμετείχαν θα λάμβαναν το εμβόλιο αμέσως μετά τη γέννησή τους. Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους είχε πει ότι αυτή η πρακτική δεν είναι ηθική.

Τον περασμένο μήνα η μελέτη ανεστάλη, μέχρι να διεξαχθεί μια ηθική αξιολόγησή της. Οι επικριτές της λένε ότι στόχος της ήταν να εξεταστούν θεωρίες που συνδέουν τα εμβόλια με τον αυτισμό, την οποία προωθούσε εδώ και χρόνια ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, παρά τις αντίθετες επιστημονικές αποδείξεις. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γουινέας-Μπισάου Ζοάο Μπερνάρντο Βιέιρα είπε ωστόσο σε συνέντευξή του ότι η μελέτη διακόπηκε, επικαλούμενος τις ανησυχίες που εξέφρασαν όχι μόνο η επιστημονική κοινότητα αλλά και Αμερικανοί γερουσιαστές.

«Δεν πρόκειται να γίνει, τελεία και παύλα», είπε.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ είχαν εγκρίνει ποσό 1,6 εκατ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσουν τη μελέτη αφού ο Κένεντι απέρριψε τη σύστασή τους να χορηγείται το εμβόλιο σε όλα τα βρέφη στις ΗΠΑ, αμέσως μετά τη γέννησή τους. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, το 90% των βρεφών που εκτίθενται στην ηπατίτιδα Β΄ κατά τη γέννησή τους ή κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους αναπτύσσουν χρόνια λοίμωξη και το 15-25% πεθαίνουν πρόωρα από ηπατική ανεπάρκεια ή καρκίνο του ήπατος.

Δανοί ερευνητές υπερασπίζονται την αμερικανική μελέτη

Η μελέτη επρόκειτο να διεξαχθεί από ερευνητές του Σχεδίου Υγείας Μπαντίμ (BHP), που εδρεύει στη Γουινέα-Μπισάου αλλά υπάγεται στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας. Στόχος ήταν να ενταχθούν σε αυτήν 14.000 νεογέννητα για να μελετηθούν «μη συγκεκριμένες παρενέργειες» του εμβολίου, όπως δερματολογικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού.

Οι επιστήμονες σημείωναν ότι στη Γουινέα-Μπισάου σήμερα το εμβόλιο χορηγείται στα βρέφη σε ηλικία έξι εβδομάδων – μέχρι τότε, πολλά από εκείνα οι μητέρες των οποίων πάσχουν από ηπατίτιδα Β έχουν ήδη μολυνθεί. Η χώρα σχεδιάζει να χορηγεί το εμβόλιο αμέσως μετά τη γέννηση από το 2028 και μετά.

Με βάση τη δοκιμή, τα μισά βρέφη θα λάμβαναν το εμβόλιο κατά τη γέννησή τους και τα υπόλοιπα στις έξι εβδομάδες, όπως συμβαίνει και σήμερα.

Ο Φρέντερικ Σαλτς-Μπουκχόλτερ, ο επικεφαλής ερευνητής, είπε ότι το θέμα μετατοπίστηκε στην πολιτική αντί να γίνει μια υγιής επιστημονική συζήτηση. «Όλοι θα χάσουν αν η μελέτη διακοπεί αλλά, κυρίως, η εμπιστοσύνη στα εμβόλια και την επιστημονική έρευνα θα δοκιμαστεί», είπε.

Ο ερευνητής είπε ότι ελπίζει μια νέα δοκιμή να γίνει δεκτή στο μέλλον, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Το Σχέδιο Μπαντίμ λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στη Γουινέα-Μπισάου και οι ερευνητές λένε ότι στόχος τους είναι να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των εμβολίων, τόσο τις θετικές, όσο και τις αρνητικές.

Ο Κένεντι επικαλέστηκε τις μελέτες του Μπαντίμ για να διακόψει τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ στην GAVI, τη διεθνή Συμμαχία για τα Εμβόλια που βοηθά στην αγορά εμβολίων για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.