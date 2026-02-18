Με τον Γκόρντον να πετυχαίνει 4 γκολ, η Νιούκαστλ διέλυσε με 6-1 την Καραμπάγκ εκτός έδρας και είναι ήδη στους «16» του Champions League, με τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας να είναι τυπική διαδικασία.

Οι Άγγλοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και χρειάστηκαν μόνο τρία λεπτά για να ανοίξουν το σκορ με τον Γκόρντον, ο οποίος πήρε την πάσα του Μπερν και βρήκε δίχτυα με ωραίο τελείωμα. Λίγα λεπτά μετά, στο 8′, ο Τιαό έκανε το 0-2 και από εκεί και πέρα… δεν υπήρχε γυρισμός.

Στο 32′ ο Γκόρντον με πέναλτι έγραψε το 0-3 και πέτυχε ακόμη δύο γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου: Στο 34′ έκανε το 0-1 μετά το λάθος της άμυνας και στο 45′ ανέβασε το σκορ στο 0-5 με νέα εκτέλεση πέναλτι.

Στο 55′ οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-5 με τον Γιαφαργκουλίγεβ και στο 72′ ο Μέρφι έκανε το 1-6, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.