Η Νιούκαστλ κάνει περίπατο κόντρα στην Καραμπάγκ και μάλιστα εκτός έδρας καθώς ήταν μπροστά με 5-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Άντονι Γκόρντον να βάζει 4 γκολ και να γίνεται ο πρώτος σκόρερ της στο Champions League.

Είναι το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες για τα play off πρόκρισης στους «16» και ήδη έχουν κριθεί τα πάντα, καθώς οι Άγγλοι έκαναν ό,τι ήθελαν, όπως δείχνει και το 5-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Νιούκαστλ άνοιξε το σκορ στο 3′ με ωραίο τελείωμα του Γκόρντον μετά την πάσα του Μπερν, έκανε το 0-2 στο 8′ με τον Τιαό, ανέβασε το σκορ στο 3-0 στο 32′ με πέναλτι του Γκόρντον και ακολούθησε το 4-0 στο 34′ ξανά από τον διεθνή Άγγλο εξτρέμ, ο οποίος βρήκε δίχτυα και στο 45′ με νέα εκτέλεση πέναλτι.

Έτσι, με τα 4 γκολ που πέτυχε, ο Γκόρντον έφτασε τα 10 στο Champions League και είναι ο πρώτος σκόρερ για τις «καρακάξες» στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω του τον θρύλο Άλαν Σίρερ με 6.