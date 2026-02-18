Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στην εύκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ (101-71) στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε τόσο στον εαυτό του όσο και στις δυνατότητες της ομάδας του.

Ο Αμερικανός αγωνίστηκε για 16 λεπτά έχοντας 16 πόντους, ένα ριμπάουντ και δύο κλεψίματα, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Ήταν, επομένως, ένα πολύ καλό ντεμπούτο, με τον ίδιο να λέει τα εξής στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς.

Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε το φιλμ, να δούμε αν ακολουθήσαμε το πλάνο. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Προσπαθώ να καταλάβω την άμυνα, την επίθεση, πώς να παίξω με τους συμπαίκτες μου. Αλλά αν κερδίζεις με 30 είναι καλή μέρα».

Για τον Παναθηναϊκό: «Οι δυνατότητες και το ταλέντο είναι εκεί, στα χαρτιά ταλαντούχα ομάδα. Στόχος είναι να γίνει στο παρκέ. Προσπαθώ να μάθω, να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις και την ηγεσία μου για να βοηθήσω, να μάθω τα συστήματα, τους παίκτες. Όσο παίζουμε σκληρά θα έχουμε την ευκαιρία κάθε βράδυ».

Για την απόδοσή του: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα στα ριμπάουντ. Πρώτο μου ματς μετά από καιρό. Είναι ωραίο να παίζεις μπάσκετ. Πρέπει να βρω ρυθμό. Έχω κοιμηθεί 6 ώρες τις τελευταίες 3 μέρες. Νυστάζω. Αφού κοιμηθώ, θα βρω τον ρυθμό μου και θα παίξω λίγο καλύτερα».

Για τον ημιτελικό με τον Ηρακλή: «Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Να φροντίσουμε τα σώματά μας, να ξεκουραστούμε, να φάμε, να ενυδατωθούμε, να δούμε το σταφ, να κάνουμε μασάζ, ό,τι χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύσκολο ματς».