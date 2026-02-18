Με τον Χέιζ-Ντέιβις να κάνει ντεμπούτο με 16 πόντους, ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 101-71 τον ΠΑΟΚ και πήρε χωρίς να ιδρώσει την πρόκριση για τον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι πολύ πιο συγκεντρωμένοι από ό,τι συνηθίζουν το τελευταίο διάστημα και με τον Ναν να δημιουργεί και τον Χολμς να σκοράρει, πήραν από νωρίς το προβάδισμα. Ένα προβάδισμα που μεγάλωνε συνεχώς, καθώς από την πλευρά των «ασπρόμαυρων» ο Ταϊρί ήταν απελπιστικά μόνος.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν μπροστά με 31-20 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και ανέβασε κι άλλο την απόδοσή της στο δεύτερο, κατά τη διάρκεια του οποίου πέτυχε τους πρώτους πόντους και ο Χέιζ-Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός σκόραρε εύκολα και ήταν σοβαρός στην άμυνα, με αποτέλεσμα να ανεβάσει τη διαφορά και να βρεθεί στο +25 (57-32) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το παιχνίδι είχε, βασικά, ήδη κριθεί, με το «τριφύλλι» να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, τον Χέιζ-Ντέιβις να κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο και τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να αντιδράσει. Έτσι, η διαφορά πλησίασε τους 40 πόντους, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 82-47.

Κάπου εκεί, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χαλαρώνει, με τον Αταμάν να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, τους «ασπρόμαυρους» να προσπαθούν να συμμαζέψουν κάπως την κατάσταση και τον προημιτελικό να ολοκληρώνεται με σκορ 101-71.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (1), Χολμς 21, Χέιζ-Ντέιβις 16 (3), Ρογκαβόπουλος 6 (1), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 14 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 10 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 14, Μέλβιν 4, Ταϊρί 16 (1), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 10 (1), Ομορούγι 1, Περσίδης 7 (1), Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (3), Φίλλιος 5 (1), Μουρ 3.