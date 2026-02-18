Μετά τον σάλο που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, μία συνέντευξη της Σάρα Φέργκιουσον από το παρελθόν έρχεται να στοιχειώσει την πρώην δούκισσα της Υόρκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική τηλεόραση το 2015, είχε χαρακτηρίσει τον ισχυρισμό της Βιρτζίνια Τζιουφρέ ότι εξαναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ ως «αισχρό ψέμα», ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τον πρώην σύζυγό της λέγοντας ότι είναι «ένας από τους σπουδαιότερους άνδρες».

Το κλιπ αυτό της Φέργκι, που τώρα είναι 66 ετών, παίρνει νέες διαστάσεις μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον πρώην σύζυγό της. Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ είχε ισχυριστεί σε δικαστική κατάθεση ότι ήταν 17 ετών όταν έπεσε θύμα σωματεμπορίας από τον χρηματιστή Έπσταϊν, που την «παρέδωσε» στον Άντριου, από τον οποίο έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Λίγες μόνο μέρες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2015, η Φέργκι δήλωσε στην αμερικανική τηλεοπτική παραγωγό Μέριντιθ Βιέιρα: «Δεν καταλαβαίνω πώς οι άνθρωποι μπορούν να σκαρφίζονται αισχρά ψέματα» και περιέγραψε την αντίδρασή της στις κατηγορίες της Τζιούφρε ως «απόλυτη οργή». Στη συνέχεια η Φέργκι προχώρησε σε επαίνους για τον κατόπιν ατιμασμένο πρώην δούκα, για τον οποίο είπε ότι ήταν «ένας από τους σπουδαιότερους άνδρες που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου».

Ο Άντριου είχε αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία. Ωστόσο, πλήρωσε την Τζιουφρέ 12 εκατομμύρια δολάρια το 2022 για να διευθετήσει την αγωγή της εναντίον του για σεξουαλική επίθεση, παρά το γεγονός ότι ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν να την έχει συναντήσει ποτέ – πόσο μάλλον να έχει κάνει σεξ μαζί της. Αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, η Daily Mail αποκάλυψε πώς ένα από τα email που βρέθηκε άθικτο στα αρχεία Έπσταϊν, ανέφερε ότι ο Άντριου έκανε «συναινετικό» σεξ με την Τζιουφρέ. Επιπλέον, ο Έπσταϊν δεν διόρθωσε έναν δημοσιογράφο που είχε χαρακτηρίσει ως γεγονός ότι ο πρώην πρίγκιπας κοιμήθηκε με την Τζιουφρέ.

Η Φέργκι είχε πει και τα εξής αναφερόμενη στους ισχυρισμούς Τζιουφρέ στην ίδια συνέντευξη: «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ειπωθεί. Είναι κατηγορητικά ψέματα που δεν θα ανεχτώ και δεν θα αφήσω κανέναν να πιστέψει. Πρέπει να το κλείσω τώρα». Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν πυροδότησε νέες αρνητικές αντιδράσεις για τα «πάρε-δώσε» της πρώην δούκισσας και του πρώην δούκα με τον καταδικασμένο χρηματιστή. Ακόμα και θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας δήλωσαν ότι η συνέντευξη της Φέργκι με την Βιέιρα ήταν «ντροπιαστική» και «αηδιαστική».

Γράφοντας στο Reddit, ένα άτομο σημείωσε: «Αυτό που είναι εξοργιστικό, ωστόσο, είναι να αποκαλείς τη Βιρτζίνια «ψεύτρα» ενώ όλο αυτό το διάστημα είχε σχέσεις με έναν καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη». Ένα άλλο σχόλιο έγραφε: «Είναι απίστευτο ότι είναι τόσο αλαζονική για όλα αυτά γνωρίζοντας πολύ καλά την εξάρτησή της από τον Έπσταϊν για χρήματα. Τόσο αυτή όσο και ο Άντριου έχουν χρησιμοποιήσει ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια και η απληστία είναι θανάσιμο αμάρτημα».

Τα email στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία φανερώνουν ότι η Φέργκι είπε στον Έπσταϊν ότι ήταν σε απόγνωση για χρέη που φέρεται να έφταναν τα 6 εκατομμύρια λίρες και ζήτησε τη συμβουλή του ενώ αυτός εξέτιε ποινή φυλάκισης για προσέλκυση ανηλίκων στην πορνεία. Η Mail on Sunday αποκάλυψε πριν από μέρες ότι η Φέργκι ζήτησε επανειλημμένα από τον Έπσταϊν να την προσλάβει ως οικιακή βοηθό του επειδή χρειαζόταν «απεγνωσμένα» τα χρήματα. Τα email δείχνουν ότι η τότε δούκισσα ζήτησε δουλειά παρά το γεγονός ότι ο Έπσταϊν βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Φλόριντα μετά την καταδίκη του. Σε ένα μήνυμα που στάλθηκε τον Μάιο του 2010, έγραψε: «Μην με βάζεις απλώς να γίνω η βοηθός σου στο σπίτι. Είμαι πιο ικανή και χρειάζομαι απεγνωσμένα χρήματα. Σε παρακαλώ Τζέφρι, σκέψου το».

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκάλυψαν επίσης ότι η Σάρα είπε στον δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο χρηματιστή «απλά παντρέψου με» σε μια ανταλλαγή email από τον Ιανουάριο του 2010, αφού είχε καταδικαστεί ο Έπσταϊν. Στο email, η πρώην δούκισσα έγραψε: «Είσαι θρύλος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη μου, την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με», όπως σημειώνει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Δείτε το βίντεο από συνέντευξη του 2015: