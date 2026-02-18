Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Λεβερκούζεν με στόχο το αποτέλεσμα που θα τον μετατρέψει σε φαβορί για την πρόκριση στους «16» του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στην αρχική 11άδα τόσο τον Ταρέμι όσο και τον Ελ Κααμπί.

Είναι το πρώτο παιχνίδι των play off για την πρόκριση στους «16» και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν ό,τι και στις 20 Ιανουαρίου, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στη League Phase.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε επικρατήσει τότε με 2-0 και θέλει τη νίκη και τώρα για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης, με τον Ισπανό τεχνικό να παρατάσσει την εξής 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ζέλσον Μάρτινς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Από εκεί και πέρα, στον πάγκο είναι οι Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο.