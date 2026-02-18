Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν στον πρώτο αγώνα των play off για την πρόκριση στους «16» του Champions League και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν άρχισαν καλά στη φετινή διοργάνωση, στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές της League Phase, όμως, πήραν ισάριθμες νίκες και έτσι τερμάτισαν στην πρώτη 24άδα και θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους «16».

Απέναντί της, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα βρει τη Λεβερκούζεν, την οποία είχε νικήσει με 2-0 στη League Phase, έχοντας ως στόχο να κάνει το βράδυ της Τετάρτης (18/2) το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Και θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό το βήμα έχοντας τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα η ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out και η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη θα είναι για ακόμη μία φορά καυτή, σπρώχνοντας τους νταμπλούχους Ελλάδας προς τη νίκη.