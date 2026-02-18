Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγες ώρες (18/2, 22:00) τη Λεβερκούζεν με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League και η ΠΑΕ αποκάλυψε μέσω των social media τις φανέλες που θα φορέσουν οι δύο ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αναμετρηθεί με τους Γερμανούς και στις 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της League Phase, παίρνοντας τη νίκη με 2-0 χάρη σε γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι στο πρώτο ημίχρονο.

Σχεδόν ένα μήνα μετά, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχεται ξανά τη Λεβερκούζεν, αυτή τη φορά στον πρώτο αγώνα των play off για την πρόκριση στους «16» και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Όλα είναι έτοιμα, επομένως, για ένα μεγάλο ματς, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να αποκαλύπτει μέσω των social media και τις φανέλες που θα φορέσουν οι δύο ομάδες.