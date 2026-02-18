Ένας από τους κυριότερους οικονομικούς συμβούλους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Κέβιν Χάσετ ζήτησε σήμερα να τιμωρηθούν συντάκτες μιας μελέτης που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση επιβαρύνουν κυρίως τις αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Αυτή η δημοσίευση «είναι μια ντροπή», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό επιχειρηματικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

«Νομίζω ότι είναι η χειρότερη μελέτη που έχω δει ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Οι άνθρωποι που σχετίζονται με αυτή τη μελέτη πιθανότατα θα πρέπει να τιμωρηθούν», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης δημοσίευσε μελέτη στις 12 Φεβρουαρίου αναφορικά με τον αντίκτυπο των δασμών που εισήγαγε πέρυσι ο Τραμπ. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «σχεδόν το 90% του οικονομικού βάρους των δασμών το επωμίζονται αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές».