Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η επίσημη τελετή για την ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, στη Μεγάλη Αίθουσα του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, εγκαινιάζοντας ένα εμβληματικό, νέο κεφάλαιο στην ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ Ιερώνυμος Β’, και ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, κ.κ Γεώργιος, δημιουργώντας ένα συμβολικό πλαίσιο ενότητας και κοινής διάστασης για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις σχέσεις των δύο λαών με επίκεντρο την Παιδεία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την υποδοχή των επίσημων προσκεκλημένων από τον Πρύτανη, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο Β’, τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, κύριο Γεώργιο και την εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η ενιαία πατρίδα, ο τόπος όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Γι’ αυτό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρύτανη καθηγητή κ. Σιάσο και στη διοίκηση του Ιδρύματος, που είχαν το θάρρος, τη διορατικότητα και την επιμονή να προχωρήσουν σ’ αυτό το εγχείρημα.

Ένα εγχείρημα που συμβολίζει, αλλά και υποστηρίζει την ενότητα του ελληνισμού. Το Παράρτημα Κύπρου καλείται σήμερα να καταστεί σημείο αναφοράς για την πρόοδο, την καινοτομία και τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου.



Αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τις σχέσεις του ελληνισμού με την Κύπρου, που χάνονται στα βάθη των αιώνων, μόνο ανοίγοντας νέους δρόμους για τις επόμενες γενιές θα το καταφέρουμε».

Ακολούθως, στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «Η ίδρυση και λειτουργία κυπριακού Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ακαδημαϊκή και κοινωνική παράδοση από το 1837, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής θεσμικής, πολιτικής και αναπτυξιακής εποχής, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τους αδελφικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου. Δεσμούς που έχουν χαλυβδωθεί στην πυρά κοινὠν Αγώνων, Αξιών και Οραμάτων.

Εξάλλου, πολλές γενεές Κυπρίων, ανάμεσά τους και εγώ, πήραν το φως της γνώσης σε αυτό το πνευματικό φυτώριο, το οποίο εκτός από Εκπαιδευτήριο ήταν και παραμένει φάρος φωτεινός, εστία εκπαίδευσης και λίκνο πολιτισμού, που ήταν πάντοτε, έμπρακτα και ουσιαστικά, δίπλα στους αγώνες των Ελλήνων της Κύπρου. Αισθάνομαι υπερηφάνεια γιατί αρκετοί συμπατριώτες μου, φοιτητές ή εκπαιδευτικοί, κατέκτησαν εξέχουσα θέση στην Ιστορία αυτού του Πανεπιστημίου, και τα ονόματά τους είναι ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας.

Η ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας ιστορικής διαδρομής».

Στην ομιλία του με τίτλο «Κύπρος και Πανεπιστήμιο Αθηνών – Δεσμοί δύο αιώνων. Η ίδρυση του Παραρτήματος», ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, σκιαγράφησε την ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του το 1837 έως την σημερινή επέκτασή του στην Κύπρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:



«Η σημερινή εκδήλωση συνιστά μια ιστορική στιγμή για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και για την ανώτατη εκπαίδευση σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο αποτελεί ένα εμβληματικό ορόσημο, το οποίο εγγράφεται στη μακρά ιστορική πορεία του Ιδρύματός μας ως το μεγαλύτερο άλμα διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.



Το Ίδρυμά μας μεταβαίνει σε μια νέα εποχή διεθνούς παρουσίας και ακαδημαϊκής εξωστρέφειας, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό του ρόλο ως κορυφαίου πανεπιστημιακού θεσμού του Ελληνισμού».



Ο Πρύτανης σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε ότι «Η παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο δεν ξεκινά σήμερα, αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας διαδρομής αδιάλειπτης πνευματικής, επιστημονικής και εθνικής συμπόρευσης. Χάρη καταρχάς στην εκπαίδευση εκατοντάδων χιλιάδων Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών, επί δυο αιώνες στα αμφιθέατρα του.

Γίνεται έτσι το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του. Επόμενος στόχος, η ανάπτυξη νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, η προσέλκυση φοιτητών από άλλες ηπείρους, η παραγωγή καινοτόμου έρευνας και η εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία με τα υψηλού επιπέδου Πανεπιστήμια της Κύπρου.



Βάζοντας τα θεμέλια του κορυφαίου Πανεπιστημίου της Ελλάδας στην Κύπρο, εκφράζουμε τη βεβαιότητά μας, ότι η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου θα αποτελέσει και στο μέλλον ισχυρό μοχλό ανάπτυξης και για τις δύο χώρες».



Μετά την ομιλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολούθησε η προβολή ενός βίντεο με τίτλο «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Από την ίδρυσή του το 1837 έως το 2025 και την ίδρυση του Παραρτήματος στην Κύπρο», το οποίο έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και έθεσε με έμφαση τους στόχους για το μέλλον.



Σε μια χρονική συγκυρία όπου η εκπαίδευση αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο το ιστορικό αυτό άλμα διεθνοποίησης, η δημιουργία του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, εγγυάται ότι οι δεσμοί της γνώσης, του πολιτισμού και των ανθρωπιστικών αξιών παραμένουν ζωντανοί και ανανεωμένοι, ανοίγοντας, όμως, παράλληλα και νέους δρόμους συνεργασίας για τις επόμενες γενιές.

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Σερβίας και Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΚΠΑ Djuro Macut, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Προκόπιος Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός καθηγητής Λουκάς Παπαδήμος, και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.





Από το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης και μέλη του Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι του τραπεζικού και επιχειρηματικού κόσμου και ο Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ.