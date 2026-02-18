Τα 38 άτομα που συνελήφθησαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αφέθηκαν σήμερα ελεύθερα, καθώς αναβλήθηκε η δίκη τους ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο λόγος της αναβολής ήταν ότι έλειπε ένας μάρτυρας, αλλά παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα να κληθεί και άλλος μάρτυρας που φέρεται να αναγνώρισε τα πρόσωπα των συλληφθέντων, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και οι 38 αφέθηκαν ελεύθεροι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού και για απείθεια, για όσους αρνήθηκαν να υποβληθούν σε δακτυλοσκόπηση.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκεντρώθηκαν αλληλέγγυοι, ενώ έντονη ήταν η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Οι προσαγωγές έγιναν αργά το βράδυ μετά από αναφορές ότι άτομα που παρακολουθούσαν προγραμματισμένη προβολή ταινίας στο Πολυτεχνείο, παρέμειναν στους χώρους του ΑΠΘ μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Πρόσφατα μάλιστα η Διοίκηση του Πανεπιστημίου, μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα προ ημερών, αποφάσισε ότι όλα τα κτίρια του ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα για παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε από τις πρυτανικές αρχές, ενώ από τις δεκάδες προσαγωγές, οι 38 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Voria.gr.