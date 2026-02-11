Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζήτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σχετικά με τα γεγονότα της 7ης Φεβρουαρίου στο ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύνολο των εγγράφων και των δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση.

Παράλληλα, το υπουργείο «αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του».

Το υπουργείο τέλος τονίζει ότι επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική. «Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25», καταλήγει η ανακοίνωση.