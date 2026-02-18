Μια ατμόσφαιρα δέους και συγκίνησης κυριάρχησε το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους της Καισαριανής, στη μεγάλη κινητοποίηση της Οργάνωσης Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ με αφορμή τις συγκλονιστικές, άγνωστες μέχρι πρόσφατα, φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944.



Η πλατεία «Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή» γέμισε νωρίτερα από κόσμο που συμμετείχε στη συγκέντρωση, με τα μέλη της ΚΝΕ να κυματίζουν κόκκινες σημαίες και να κρατούν πικέτες με τα ονόματα των εκτελεσμένων ηρώων, ενώ στους δρόμους αφήνονταν αντίγραφα των τελευταίων σημειωμάτων που εκείνοι πετούσαν κατά τη διαδρομή τους από το Χαϊδάρι.



Τους δρόμους της μαρτυρικής συνοικίας ηχούσαν συνθήματα όπως «Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό!» και «Ένας αιώνας αγώνας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρωτοπορία», ενώ παρούσα είναι πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γραμματέα του ΚΝΕ Θοδωρή Κωτσαντή, καθώς και τους δημάρχους Καισαριανής και Χαϊδαρίου.



​ «Δεν είχαμε μέχρι σήμερα εικόνα, και ξαφνικά εμφανίζοντααι αυτοί οι τύποι να περπατούν σα να έχουν πάει βόλτα στο πάρκο της Καισαριανής» – Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των απογόνων



Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των ομιλιών, με τον Δημήτρη Κυριακούδη, εγγονό εκτελεσμένου, να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στις γειτονιές της ηρωικής Καισαριανής. Και ήταν ακόμα πιο συγκινητικό όταν πριν από λίγο διέκρινα το όνομα του παππού μου και το δικό μου να το κρατάει μια νεαρή συντρόφισσα και της έκανα νεύμα όταν τελειώσει η εκδήλωση και η μικρή μου σύντομη παρέμβαση να τη δω, να βγούμε για μια φωτογραφία μαζί. Μέχρι πριν την εμφάνιση των φωτογραφιών είχαμε δεκάδες, εκατοντάδες τραγούδια, είχαμε ταινίες, είχαμε ντοκιμαντέρ, είχαμε άπειρη βιβλιογραφία, είχαμε άρθρα, είχαμε παρεμβάσεις. Δεν είχαμε όμως εικόνα. Και ξαφνικά εμφανίζονται αυτοί οι τύποι να περπατάνε ένα πρωινό στην Καισαριανή, σαν να έχουν πάει βόλτα στο πάρκο της. Το δεύτερο είναι η αντανάκλαση μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες του ψυχικού σθένους, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ηθικής ανάτασης που αποτελούν χαρακτηριστικά των κομμουνιστών. Δε θα έλεγα και μόνο αυτών, αλλά κυρίως αυτών. […] Και είναι η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί σε αυτές τις άθλιες, απαράδεκτες θεωρίες των δύο άκρων και του τέλους της ιστορίας. Τα δύο άκρα λοιπόν είναι από τη μια μεριά οι αγέρωχοι διακόσιοι και από την άλλη μεριά οι εκτελεστές. Αυτούς λοιπόν θέλουν να τους εξισώσουν».



«Οι σφαίρες είναι υπενθύμιση, για μας και για τα παιδιά μας»



Στη συνέχεια, η Αθηνά Ζύμαρη, ανιψιά του εκτελεσμένου Χρήστου (Τάκη) Ζάγκα, μετέφερε τη δική της μαρτυρία λέγοντας: «Πέρασε μια βόλτα από την οδό Μέρλιν μετά την απόδραση, την απόπειρα απόδρασης και το παράπονο της αδελφής του ήταν γιατί τον βασάνιζαν αφού θα τον εκτελούσαν τελικά. Όταν τον είδε να τον παίρνουν με τα καμιόνια, λίγο πριν την εκτέλεσή του, της είπε ‘Ρηνιώ, μας πάνε για εκτέλεση’. Οι σφαίρες είναι υπενθύμιση. Για μας και για τα παιδιά μας. Και θέλω να πιστεύω ότι μεγαλώνω το παιδί μου με τα ίδια ιδανικά και ότι τα καταφέρνω καλά. Επίσης, για τις φωτογραφίες θέλω να πω ότι είναι ιστορικά ντοκουμέντα. Δεν ανήκουν γενικά και αόριστα στο ελληνικό κράτος. Το σπίτι τους είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εκεί θα ήθελε ο θείος μου και η σύντροφός του να επιστρέψουν αυτές οι φωτογραφίες».



​ Συγκίνηση στο Σκοπευτήριο



Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μια επιβλητική πορεία προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, τον τόπο της θυσίας, με τα μέλη της ΚΝΕ να κρατούν ψηλά τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων και τα μεγάφωνα να μεταδίδουν τραγούδια και ποιήματα της Αντίστασης.



Στο σημείο της εκτέλεσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στεφάνι, ενώ στελέχη και μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ άφησαν λουλούδια τιμώντας τη μνήμη των ηρώων. Η εκδήλωση έκλεισε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης με την τήρηση ενός λεπτού σιγής, ενώ οι παρευρισκόμενοι έσφιξαν τις γροθιές τους στον αέρα, δίνοντας μια υπόσχεση συνέχισης του αγώνα.