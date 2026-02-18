Η Τουρκική Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) κάνει ακόμη ένα βήμα για να ενισχύσει την παρουσία της στο παιχνίδι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στον Εύξεινο Πόντο, αυτή τη φορά μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη Shell στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας. Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Άγκυρας να «εξάγει» την ενεργειακή της δραστηριότητα πέρα από τα εθνικά της ύδατα, λίγες μέρες μετά από τη συμφωνία με τη Chevron

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, η κρατική ενεργειακή εταιρεία TPAO υπέγραψε συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Shell για συμμετοχή σε έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η TPAO θα συμμετάσχει στις ερευνητικές δραστηριότητες στο θαλάσσιο Block 1-26 Khan Tervel, όπου επικεφαλής είναι η Shell, με τη συμφωνία να υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη παρουσία του ίδιου του Μπαϊρακτάρ από τον γενικό διευθυντή της TPAO Τζεμ Ερντέμ και τον ανώτερο αντιπρόεδρο της Shell Γιούτζιν Οκπέρε.

Η συνεργασία προβλέπει παροχή πενταετούς άδειας έρευνας στην TPAO εντός της βουλγαρικής ΑΟΖ, με τον Μπαϊρακτάρ να υπογραμμίζει ότι το μπλοκ Khan Tervel καλύπτει πάνω από 3.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται πολύ κοντά στο κομβικό κοίτασμα φυσικού αερίου Σακαριά της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η γεωγραφική αυτή εγγύτητα ενισχύει τις προσδοκίες της Άγκυρας για νέα ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ικανά να στηρίξουν τη φιλοδοξία της να εξελιχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Bakanımız Sayın @aBayraktar1 başkanlığında, İstanbul’da, TPAO ile Shell arasında bir ortaklık anlaşması imzalandı.



TPAO, Πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα

Πρώτο στάδιο των εργασιών στην περιοχή θα είναι τα σεισμικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα χαρτογραφήσουν τον βυθό και θα αξιολογήσουν τις πιθανές δομές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά, οι εταίροι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν ήδη από το επόμενο έτος στη διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης, μια κίνηση που θα δείξει κατά πόσο η περιοχή κρύβει εμπορικά αξιοποιήσιμα αποθέματα.

Η συμφωνία με τη Shell παρουσιάζεται από την τουρκική πλευρά ως «νέο κεφάλαιο» για την TPAO, η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντός και εκτός συνόρων. Η συνεργασία σε βουλγαρικά ύδατα επιτρέπει στην Άγκυρα να μεταφέρει την εμπειρία που απέκτησε από το Σακαριά σε ένα γειτονικό θαλάσσιο μπλοκ, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει τεχνογνωσία, υποδομές και πολιτικό βάρος.

Η διεθνής εξάπλωση της TPAO στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η νέα αυτή συμφωνία με τη Shell δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για διεύρυνση του ανάντη (upstream) αποτυπώματος της TPAO στο εξωτερικό. Τις τελευταίες εβδομάδες, η τουρκική εταιρεία έχει υπογράψει ξεχωριστές συμφωνίες συνεργασίας με ενεργειακούς κολοσσούς όπως η ExxonMobil, η Chevron και η BP, επιδιώκοντας να ανοίξει δρόμο για νέες έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διεθνές επίπεδο.

Για την Τουρκία, η συστηματική διεύρυνση των συνεργασιών της TPAO με πολυεθνικούς παίκτες προσφέρει πρόσβαση σε κεφάλαια, τεχνολογία και διεθνή δίκτυα, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή μετάβαση συνυπάρχει με την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα αποθέματα υδρογονανθράκων. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε νέα γεωτρητική επιτυχία στη Μαύρη Θάλασσα ή σε άλλες περιοχές μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη διαπραγματευτική θέση της Άγκυρας στην ευρύτερη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της περιοχής.