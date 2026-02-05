Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την Chevron την Πέμπτη για την από κοινού εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις συζητήσεις που είχαν δημοσιευτεί πριν από λίγο καιρό.

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της Τουρκικά Πετρέλαια (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı – TPAO), προβλέπει τη συνεργασία των εταιρειών σε δραστηριότητες εξερεύνησης και παραγωγής στην ξηρά και στην ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile ülkemizde ve farklı coğrafyalarda ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. #EnerjideTamBağımsızTürkiye vizyonumuzla yerli üretimimizi artırırken küresel iş birlikleriyle… pic.twitter.com/kQRXUdCh2p — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 5, 2026

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε τα εξής:

«Στην Κωνσταντινούπολη, υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της εθνικής εταιρείας πετρελαίου TPAO και της Chevron με σκοπό την αξιολόγηση πιθανών συνεργασιών στον τομέα της εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στον τομέα της ενέργειας.

Με αυτό το μνημόνιο κατανόησης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη κοινών έργων τόσο στην Τουρκία όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Υποστηρίζοντας το έργο μας στο Gabar και στη Μαύρη Θάλασσα με τις διεθνείς πρωτοβουλίες μας, θα συμβάλουμε επίσης στην υλοποίηση του οράματός μας να μετατρέψουμε την TPAO σε μια παγκόσμια εταιρεία με παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου βαρελιών. Σύντομα θα υπογράψουμε νέες συμφωνίες για διάφορες διεθνείς συνεργασίες και θα μοιραστούμε με τον λαό μας τα συγκεκριμένα έργα που έχουμε υλοποιήσει.»

In Istanbul, a Memorandum of Understanding was signed between our national oil company TPAO and Chevron to evaluate potential collaborations in oil and natural gas exploration and production activities, and in the energy sector.



With this Memorandum of Understanding, we aim to… pic.twitter.com/dcAsHEqRT3 — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 5, 2026

Η συμφωνία είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών εταιρειών ενέργειας, καθώς η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ειδικά από τη Ρωσία, και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τόσο την αύξηση της εγχώριας παραγωγής όσο και τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της TPAO. Στο πλαίσιο αυτό, η κρατική εταιρεία έχει ενισχύσει τον στόλο της με εξειδικευμένα πλοία για υπεράκτιες έρευνες και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια άντλησης έως και 4 δισ. δολαρίων, μέσω της πρώτης έκδοσης ισλαμικού χρέους (sukuk) στην ιστορία της.

Η συνεργασία με την Chevron θα μπορούσε να βοηθήσει την TPAO να παράγει τελικά 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

Τον περασμένο μήνα, η TPAO υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την Esso, θυγατρική της Exxon Mobil Corp, για τη διεξαγωγή ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Στην ίδια γεωγραφική ζώνη, η Chevron διαχειρίζεται ενεργειακά κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα σε οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία.