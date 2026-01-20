Σε προχωρημένες επαφές με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron φέρεται να βρίσκεται η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Τουρκίας, στο πλαίσιο σχεδίων για κοινές έρευνες υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κρατική εταιρεία Τουρκικά Πετρέλαια (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı – TPAO) εξετάζει συνεργασία με τη Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρητικές δραστηριότητες. Ο αξιωματούχος ζήτησε να μην κατονομαστεί, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε ιδιωτικό στάδιο.

Η πιθανή συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Άγκυρας για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και συμπίπτει με τη σταδιακή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο είχε προηγηθεί συμφωνία της Τουρκίας με την Exxon Mobil για κοινές έρευνες στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο.

Τουρκία και ενέργεια: Ανοιχτά σενάρια για το εύρος της συνεργασίας

Παραμένει αδιευκρίνιστο σε ποια συγκεκριμένα έργα θα μπορούσε να επικεντρωθεί μια ενδεχόμενη σύμπραξη TPAO–Chevron. Η τουρκική κρατική εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε περιοχές όπως o Εύξεινος Πόντος, το Ιράκ, η Ρωσία και η Σομαλία, ενώ στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις και στην ανατολική Μεσόγειο.

Στην ίδια γεωγραφική ζώνη, η Chevron διαχειρίζεται ενεργειακά κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα σε οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία.

Το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ και η TPAO δεν προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση. Από την πλευρά της Chevron, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Bloomberg ότι «Η Chevron διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί δυνητικές ευκαιρίες», συμπληρώνοντας ότι «στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής μας, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα».

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία επιδιώκει συστηματικά να περιορίσει τη σχεδόν απόλυτη εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τόσο την αύξηση της εγχώριας παραγωγής όσο και τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της TPAO.

Στο πλαίσιο αυτό, η κρατική εταιρεία έχει ενισχύσει τον στόλο της με εξειδικευμένα πλοία για υπεράκτιες έρευνες και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια άντλησης έως και 4 δισ. δολαρίων, μέσω της πρώτης έκδοσης ισλαμικού χρέους (sukuk) στην ιστορία της.