Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σχολιάζοντας τη μετάβαση στην Ουάσιγκτον της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σήμερα πως «εργαζόμαστε για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία ελπίζουμε να επιτευχθεί σύντομα. Βέβαια, δεν είναι εύκολο και -όπως λέμε πάντα- δεν μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη χωρίς την Ουκρανία».

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας χθες βράδυ υπογράμμισε ότι «η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο και να προτείνει την υιοθέτηση «ενός είδους άρθρου 5 του ΝΑΤΟ» ώστε η Ουκρανία και στο μέλλον να μπορεί να προστατεύεται στρατιωτικά από κάθε προσπάθεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας να ξαναρχίσει τον πόλεμο».

Πηγή: ΑΠΕ