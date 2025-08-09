Την αντιπρότασή τους στον Πούτιν, με φόντο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, φαίνεται ότι έχουν ετοιμάσει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και το Κίεβο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πρόκειται για μια πρόταση που απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για την κατάπαυση πυρός αν πάρει Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ και έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως πλαίσιο στις επικείμενες συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Στις διαβουλεύσεις για την προετοιμασία της αντιπρότασης φέρονται να συμμετείχαν αξιωματούχοι των κυβερνήσεων της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, αλλά και της άμεσα ενδιαφερόμενης Ουκρανίας.

Πρώτα η κατάπαυση πυρός και μετά η αμοιβαία ανταλλαγή εδαφών

Στόχος της Ευρώπης είναι να χαράξει μια κοινή «κόκκινη γραμμή» μαζί με την Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε πιθανή διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει απαιτήσεις για κατάπαυση του πυρός, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων. Αναφέρει επίσης ότι η ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο με αμοιβαίο τρόπο, δηλαδή αν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, η Ρωσία πρέπει να αποσυρθεί από άλλες.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το ευρωπαϊκό σχέδιο, που παρουσιάστηκε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, και τον Aμερικανό απεσταλμένο στη Μόσχα, Στιβ Γούιτκοφ, αναφέρει ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από την Κίεβο πρέπει να συνοδεύεται από αδιάβλητες εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Κατά τη WSJ, το ευρωπαϊκό σχέδιο παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από τους επικεφαλής συμβούλους των ευρωπαίων ηγετών με τον Βανς να είναι «παρών» στη συνάντηση, ενώ οι περισσότεροι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν μέσω βιντεοσύνδεσης.

Στη συνάντησή τους με τον Βανς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς το Κίεβο.

Παράλληλα, ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε: «Ό,τι και να συμβεί στην Ουάσινγκτον, η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει όπλα και χρήματα στην Ουκρανία».