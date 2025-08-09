Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να παρουσίασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μια πρόταση που υποδηλώνει μερική υπαναχώρηση από τις αρχικές του θέσεις, με στόχο την άμεση λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η κεντρική απαίτηση της Μόσχας αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, ενώ η Ρωσία θα εξακολουθήσει να ελέγχει το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ και την Κριμαία.

Η πρόταση διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες στο Κρεμλίνο την Τετάρτη και προβλέπει κατάπαυση του πυρός, εφόσον η Ουκρανία εγκαταλείψει πλήρως τα εδάφη της επαρχίας Ντονέτσκ. Παρότι η Ρωσία κατέχει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει ορισμένα σημαντικά τμήματα.

Βάσει του σχεδίου, η Μόσχα θα διατηρήσει υπό την κυριαρχία της το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, αλλά και την Κριμαία – προσαρτημένη από το 2014 – ενώ φαίνεται να μην επιμένει στην κατοχή εδαφών στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια που είχαν περάσει προσωρινά στον ρωσικό έλεγχο.

Η εφαρμογή της συμφωνίας, εφόσον υπάρξει συναίνεση, προβλέπεται να γίνει σε δύο στάδια: πρώτα η ουκρανική αποχώρηση από το Ντονέτσκ και το «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου· στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν συνομιλίες για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ – πιθανόν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα – και έπειτα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ευρωπαϊκός και ουκρανικός σκεπτικισμός

Η πρόταση δεν έτυχε θερμής υποδοχής σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Διπλωμάτες εκφράζουν την ανησυχία ότι η κίνηση του Κρεμλίνου αποτελεί περισσότερο τακτική αποφυγής των αυστηρών δασμών και κυρώσεων που έχει προαναγγείλει ο Τραμπ, αν δεν υπάρξει συμφωνία έως την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει το ζήτημα των εδαφών μόνο στην περίπτωση που η Ρωσία αποδεχθεί πλήρη και άνευ όρων παύση των επιθέσεων. Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετείχε στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Τραμπ σημείωσε ότι, αν και το Κίεβο δεν απορρίπτει την πρόταση ως ιδέα, θέτει ως αδιαπραγμάτευτο όρο την άμεση κατάπαυση του πυρός.