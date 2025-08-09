Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε σήμερα, Σάββατο, την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που θα αποκλείει το Κίεβο, θα οδηγήσει σε «νεκρές λύσεις».

Η συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Αλάσκα, θεωρείται πιθανή διπλωματική τομή, έπειτα από εβδομάδες εκπεφρασμένης απογοήτευσης της Ουάσινγκτον ότι δεν γίνονται αρκετά για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη, επισημαίνοντας ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί τη συμμετοχή της Ουκρανίας στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του «δεν θα δώσει στη Ρωσία κανένα βραβείο για όσα έχει κάνει» και ότι «οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στον κατακτητή».

Volodymyr Zelensky says Ukraine will not give up land as Donald Trump suggests idea ahead of meeting Vladimir Putin in Alaska next week https://t.co/NwiaC5vnVy — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 9, 2025

Αναφερόμενος στις ανησυχίες ότι μια απευθείας συνάντηση Πούτιν – Τραμπ θα μπορούσε να περιθωριοποιήσει το Κίεβο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε: «Οποιεσδήποτε λύσεις χωρίς την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα λύσεις ενάντια στην ειρήνη. Δεν θα φέρουν τίποτα. Αυτές είναι νεκρές λύσεις, δεν θα λειτουργήσουν ποτέ».

Στο παρελθόν πάντως, Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Associated Press ότι το Κίεβο θα μπορούσε να δεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που ουσιαστικά θα αναγνώριζε την αδυναμία της χώρας να ανακτήσει στρατιωτικά τα χαμένα εδάφη.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Μοιάζει απολύτως λογικό η αντιπροσωπεία μας να μεταβει στη συνάντηση διασχίζοντας το στενό Μπέρινγκ και να πραγματοποιηθεί μια τόσο σημαντική και αναμενόμενη σύνοδος των ηγετών των δύο χωρών στην Αλάσκα», δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ.

Μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική σε έναν πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στον δυτικό της γείτονα, προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες θανάτους. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σταματήσει τις μάχες, καθώς η Μόσχα και το Κίεβο εξακολουθούν να έχουν πολύ διαφορετικές θέσεις για τους όρους μιας ειρήνης, επισημαίνει το ΑP. Μάλιστα τα ξημερώματα η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με drones σε Σούμι και Χάρκοβο.

«Ανταλλαγή εδαφών»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πριν επιβεβαιώσει την ημερομηνία και τον τόπο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία πιθανόν θα περιλαμβάνει «κάποια ανταλλαγή εδαφών», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες. Αναλυτές, μεταξύ των οποίων και κάποιοι κοντά στο Κρεμλίνο, εκτιμούν ότι η Ρωσία ίσως προτείνει να εγκαταλείψει εδάφη που ελέγχει εκτός των τεσσάρων περιοχών που ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν θα προηγηθεί οποιασδήποτε απευθείας συζήτησης με τον Ζελένσκι. Είχε μάλιστα συμφωνήσει να συναντηθεί με τον Πούτιν ακόμη και αν ο Ρώσος ηγέτης δεν δεχόταν να δει τον Ουκρανό πρόεδρο. Αυτή η στάση ενίσχυσε τους φόβους στην Ευρώπη ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να παραμεριστεί στις προσπάθειες τερματισμού της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην ήπειρο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όρμπαν προς ΕΕ: Ανοίξτε απευθείας διάλογο με τη Μόσχα

Σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξε και παρέμβαση του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει απευθείας διάλογο με τη Μόσχα, και μάλιστα πρότεινε ως συνομιλητές από την Ευρώπη τους Μακρόν και Μερτς, και όχι τις Βρυξέλλες, «φωτογραφίζοντας» τον αποκλεισμό της Ούρσουλας φον Ντερ Λάιεν.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ότι σκοπεύει να φιλοξενήσει έναν από τους αντιπάλους της Αμερικής σε αμερικανικό έδαφος, αντί για μια συνάντηση σε τρίτη χώρα, αποκλίνει από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις. Η κίνηση αυτή προσφέρει στον Πούτιν ένα είδος αναγνώρισης, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είχαν επιδιώξει επί μακρόν να τον απομονώσουν για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.