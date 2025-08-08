Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα των ΗΠΑ την Παρασκευή 15 Αυφούστου



Ο Αμερικανός πρόεδρος το ανακοίνωσε με ανάρτηση του στη πλατφόρμα Truth Social γράφοντας: «Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στην υπέροχη πολιτεία της Αλάσκα.



Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό!»

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα «ανταλλαγής εδαφών» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως το ζήτημα «είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο». «Μιλάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια (…) θα ανακτηθεί μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.