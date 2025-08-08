Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίσκεται προ των πυλών.

«Η συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας πως, αν δεν υπήρχαν ορισμένα ζητήματα ασφαλείας προς επίλυση, η ημερομηνία θα μπορούσε να είχε καθοριστεί ακόμη νωρίτερα.

Trump:



If we did not come, Ukraine and Russia would have turned into a world war. I stopped that. pic.twitter.com/CkDSC6xKNa — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες «λίγο αργότερα» σχετικά με τις προσπάθειες της κυβέρνησής του για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι και πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά· αργότερα θα ανακοινώσουμε ότι θα έχουμε συνάντηση με τη Ρωσία — θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία και θα ανακοινώσουμε την τοποθεσία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Νομίζω ότι η τοποθεσία θα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για πολλούς λόγους, αλλά θα την ανακοινώσουμε λίγο αργότερα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες είχε παραδεχθεί ότι ένιωθε απογοήτευση προς τον Ρώσο πρόεδρο για την παράταση της σύγκρουσης, την Παρασκευή εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να δουν ειρήνη», είπε. «Ο πρόεδρος Πούτιν, πιστεύω, θέλει να δει ειρήνη, και ο Ζελένσκι θέλει να δει ειρήνη».

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Το ένστικτό μου πραγματικά μου λέει ότι έχουμε μια ευκαιρία» για ειρήνη.