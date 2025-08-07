Επιτεύχθηκε η συμφωνία για μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων IFAX, που επικαλείται τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της συνάντησης, όπως μεταδίδει το Sky News.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης έχει επίσης συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έθεσε το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνομιλιών που είχε με τον Πούτιν χθες, ωστόσο η Μόσχα δεν σχολίασε την πρόταση.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνόδου κορυφής τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αλλά ο Ουσακόφ τόνισε ότι είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθεί πόσες ημέρες θα απαιτηθούν για την προετοιμασία της συνόδου.

Για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν πρέπει να γίνει καλή προετοιμασία και οι επιτελείς ασχολούνται ήδη με αυτό, όπως δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ρωσική άνω βουλή) σήμερα, μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο.

«Ο Γουίτκοφ κέρδισε τη συμπάθεια στη Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και τη ρεαλιστική του θέση», πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε σήμερα ότι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του θα αποτελούσε «ξεκάθαρη προτεραιότητα».

«Στην Ουκρανία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η αναζήτηση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» και μπορεί «να καταλήξει σε πραγματικά βιώσιμη ειρήνη», επέμεινε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε χθες μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες έλαβαν επίσης μέρος στην συνομιλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας με θέμα ενδεχόμενη εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πιεσθεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».