Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδουν οι New York Times που επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ακολούθως, ο Τραμπ σκοπεύει να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με το σχέδιό του. Η εφημερίδα επισημαίνει στο δημοσίευμά της ότι το σχέδιο Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι δεν περιλαμβάνει συμμετοχή άλλων ηγετών.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες με τους οποίους συνομίλησε σήμερα ο Τραμπ φάνηκαν να αποδέχονται όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή που επικαλείται η εφημερίδα.

Ο Τραμπ επιδιώκει αποκλιμάκωση εν μέσω νέων κυρώσεων στη Ρωσία….

Σύμφωνα με δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters, αναμένεται την Παρασκευή η επιβολή νέων, δευτερογενών κυρώσεων στη Ρωσία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να επιδιώκει μια αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο ίδιος ο Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, αποκάλυψε πως ο ειδικός του απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, είχε μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία, όπως υποστήριξε, σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους συμμάχους του για τις εξελίξεις και πως όλοι συμφωνούν ότι «αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει». Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την επιθυμία της Ρωσίας να συνεχίσει τις επαφές με τις ΗΠΑ, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, και έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να κινούνται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: από τη μια με την προαναγγελία νέων κυρώσεων, και από την άλλη με τη διπλωματική προσέγγιση που επιχειρεί ο Τραμπ.

Συνομιλία Ζελένσκι – Τραμπ: Στο επίκεντρο κυρώσεις και στρατιωτική συνεργασία

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τόσο το θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας όσο και η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Με αναρτήσεις του τόσο στο Telegram όσο και στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Όπως δήλωσε, συζήτησαν «κυρώσεις κατά της Ρωσίας» και τη «διμερή συνεργασία» στον τομέα της άμυνας, αναφέροντας συγκεκριμένα την ύπαρξη ενός «σχεδίου συμφωνίας για drones».

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X πως το συγκεκριμένο σχέδιο «έχει ήδη προετοιμαστεί από την ουκρανική πλευρά» και ότι το Κίεβο είναι «έτοιμο να το συζητήσει λεπτομερώς και να το ολοκληρώσει». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν προαναγγείλει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ενώ παράλληλα ο Τραμπ επιχειρεί να υιοθετήσει μια διπλωματική προσέγγιση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.