Στην κοσμοπολίτικη Σκιάθο, υπάρχει ένα μέρος που μοιάζει να ανήκει σε έναν άλλον, εντελώς δικό του κόσμο. Πρόκειται για την παραλία Λαλάρια, η οποία είναι κρυμμένη πίσω από γιγάντιους, ολόλευκους γκρεμούς που ξεχωρίζουν για την άγρια, μυστικιστική τους ομορφιά, ενώ η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά από τη θάλασσα.

Στην ακτή, η βοή του νησιού σβήνει και δίνει τη θέση της στον ήχο του κύματος, ενώ η επιβλητική «Τρύπια Πέτρα» στέκει στο νερό σαν φυσική πύλη προς την απόλυτη καλοκαιρινή ελευθερία. Ολόλευκα, στρογγυλά βότσαλα, τόσο στην παραλία όσο και στον βυθό, συμπληρώνουν το μαγικό σκηνικό. Σε αυτά οφείλεται άλλωστε και το όνομα της τοποθεσίας, καθώς οι κάτοικοι της Σκιάθου ονομάζουν τα συγκεκριμένα βότσαλα «λαλάρια».

Tips επιβίωσης πριν επισκεφθείτε τα Λαλάρια

Επειδή η παραλία είναι εντελώς παρθένα και ανοργάνωτη, η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί για να απολαύσετε την παραμονή σας εκεί χωρίς απρόοπτα. Έχουμε και λέμε:

Φροντίστε για τη δική σας σκιά: Στα Λαλάρια δεν υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες, ενώ οι λευκοί γκρεμοί αντανακλούν έντονα τον ήλιο. Μια ανθεκτική ομπρέλα θαλάσσης ή μια σκηνή παραλίας είναι απολύτως απαραίτητες.

Στα Λαλάρια δεν υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες, ενώ οι λευκοί γκρεμοί αντανακλούν έντονα τον ήλιο. Μια ανθεκτική ομπρέλα θαλάσσης ή μια σκηνή παραλίας είναι απολύτως απαραίτητες. Προμηθευτείτε νερό και σνακ: Δεν υπάρχει καντίνα ή beach bar στην ακτή, οπότε θα πρέπει να προνοήσετε, παίρνοντας μαζί σας ένα φορητό ψυγείο για να βάλετε όλα όσα χρειάζεστε: νερό, σνακ, κ.α.

Δεν υπάρχει καντίνα ή beach bar στην ακτή, οπότε θα πρέπει να προνοήσετε, παίρνοντας μαζί σας ένα φορητό ψυγείο για να βάλετε όλα όσα χρειάζεστε: νερό, σνακ, κ.α. Φορέστε παπούτσια θαλάσσης: Τα πανέμορφα λευκά βότσαλα μπορεί να γίνουν κουραστικά στο περπάτημα ή να καίνε πολύ κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο. Ένα ζευγάρι παπούτσια θαλάσσης θα προστατεύσει τα πόδια σας στην ακτή αλλά και κατά την είσοδο στο νερό.

Τα πανέμορφα λευκά βότσαλα μπορεί να γίνουν κουραστικά στο περπάτημα ή να καίνε πολύ κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο. Ένα ζευγάρι παπούτσια θαλάσσης θα προστατεύσει τα πόδια σας στην ακτή αλλά και κατά την είσοδο στο νερό. Προσοχή, υπάρχει μία βασική απαγόρευση για τους επισκέπτες: όποιος πάρει βότσαλο από την παραλία, καλείται να πληρώσει πρόστιμο 1000 ευρώ.

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