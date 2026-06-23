Μια ανάσα από την Αθήνα, στον κόλπο του Πόρου, ένα μικροσκοπικό νησάκι κλέβει τις καρδιές των ταξιδιωτών πριν καν πατήσουν το πόδι τους σε αυτό. Το όνομά του είναι Έρως – ή αλλιώς Δασκαλιό – και δεν πήρε το όνομά του τυχαία. Αν το κοιτάξεις από ψηλά, θα δεις μια καταπράσινη, τέλεια σχηματισμένη καρδιά να επιπλέει στα καταγάλανα νερά του Σαρωνικού.

Και δεν είναι τυχαίο πως πολλά ζευγάρια, ακόμα και από το εξωτερικό, το επιλέγουν για τον γάμο τους. Εξάλλου, ο μικροσκοπικός Έρως αποτελεί το τέλειο και ειδυλλιακό σκηνικό για να παντρευτεί κανείς, με το εκκλησάκι της Κοίμησης της Θεοτόκου να δεσπόζει στο κέντρο του. Το νησάκι βρίσκεται απέναντι από τον ρωσικό ναύσταθμο στον Πόρο και το 2002 πρωταγωνίστησε στη διαφημιστική καμπάνια προβολής της χώρας μας. Τότε, είναι που πήρε και το όνομα, «Έρως». Κι αν ψάχνετε να βρείτε από πού προέκυψε το όνομα αυτό, λέγεται πως κοιτάζοντάς το από ψηλά, μοιάζει να έχει το σχήμα καρδιάς!

Αυτό που μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα, είναι από πού προέκυψε το αρχικό του όνομα, το Δασκαλιό, με το οποίο για περισσότερο από έναν αιώνα, ήταν γνωστό – τόσο στους ντόπιους, όσο και επισήμως. Κι αυτό διότι υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την προέλευση του ονόματος. Σύμφωνα με μία από αυτές, την περίοδο της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε εκεί κρυφό σχολειό που ήταν συνδεδεμένο με ένα εκκλησάκι της Αγίας Άννας. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό τεκμήριο που να επιβεβαιώνει την εκδοχή αυτή.

Σύμφωνα με μία άλλη ιστορία που σώζεται στην τοπική λαογραφία, πριν την Επανάσταση του 1821 ζούσε πάνω στο νησάκι μία μοναχή ονόματι Φραντζέσκα, η οποία δίδασκε υφαντική στις κοπέλες της περιοχής. Αργότερα, τον 19ο αιώνα, χτίστηκε το ξωκλήσι που οι ντόπιοι ξέρουν ως «Παναγίτσα» και είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Στο Δασκαλιό είχε πραγματοποιηθεί και μέρος των γυρισμάτων της ταινίας «Η Κυρία Δήμαρχος», με την Γεωργία Βασιλειάδου, το 1960.

Σήμερα, ο Έρως ή Δασκαλιό δεν κατοικείται, όμως, αποτελεί τουριστική ατραξιόν και όσοι επισκέπτονται τον Πόρο, δεν παραλείπουν να βρεθούν και στο λιλιπούτειο αυτό νησί. Είναι γεμάτο πράσινο και στα νερά του μπορείτε να απολαύσετε τις βουτιές σας. Μπορείτε να το επισκεφτείτε με βάρκα – είτε ιδιωτικά, είτε από το λιμάνι του Πόρου.