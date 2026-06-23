Το Μαυροβούνιο είναι ένας από τους πιο όμορφους κρυμμένους «θησαυρούς» της Ευρώπης, που χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότεροι το επιλέγουν για τις διακοπές τους. Μάλιστα, στην καρδιά της εντυπωσιακής ακτογραμμής του βρίσκεται η Μπούντβα, ο πιο δημοφιλής και ζωντανός προορισμός της χώρας.

Η Μπούντβα συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιστορία με την κοσμοπολίτικη ζωή. Εδώ, τα στενά μεσαιωνικά δρομάκια συναντούν καταγάλανες παραλίες και μια έντονη νυχτερινή ζωή που κρατά μέχρι το πρωί.

Τι θα δείτε στη Μπούντβα

Παλιά Πόλη: Μια πανέμορφη καστροπολιτεία ηλικίας 2.500 ετών, με πέτρινα σπίτια, μικρές πλατείες και στενά σοκάκια.

Το Φρούριο της Ακρόπολης: Βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της παλιάς πόλης. Προσφέρει την καλύτερη θέα στη θάλασσα και φιλοξενεί μια παλιά βιβλιοθήκη.

Το Άγαλμα της Μπαλαρίνας: Το πιο διάσημο σημείο για φωτογραφία. Πρόκειται για ένα χάλκινο άγαλμα πάνω στα βράχια, με φόντο τα τείχη της πόλης.

Νησί του Αγίου Νικολάου: Οι ντόπιοι το φωνάζουν «Χαβάη» της Μπούντβα. Είναι ένα καταπράσινο νησάκι ακριβώς απέναντι από το λιμάνι.

Τι θα κάνετε στη Μπούντβα

Περπάτημα στα τείχη: Ανεβείτε στα μεσαιωνικά τείχη για να δείτε την πόλη από ψηλά.

Κολύμπι στην παραλία Mogren: Μια πανέμορφη, κρυφή αμμουδιά. Φτάνετε εκεί μέσα από ένα γραφικό μονοπάτι δίπλα στα βράχια.

Βόλτα στη μαρίνα: Απολαύστε την περαντζάδα, αλλά φρέσκο ψάρι σε ένα από τα παραθαλάσσια εστιατόρια.

Εκδρομή με καραβάκι: Πάρτε το καράβι για το νησάκι Sveti Nikola για μια μέρα γεμάτη ηρεμία και πεντακάθαρα νερά.

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