Αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς της Πολωνίας, ενώ είναι γνωστό και ως το «μαργαριτάρι της Βαλτικής». Ο λόγος για το Γκντανσκ, το οποίο αποτελεί την ιδανική επιλογή, αν ψάχνετε για έναν προορισμό που συνδυάζει χαμηλό κόστος, εκπληκτική γαστρονομία και απαράμιλλη γραφικότητα.

Επίσης, είναι ένας προορισμός που έχει από μόνος του πολλά να σας προσφέρει και αξίζει όχι μόνο την προσοχή σας, αλλά και τη διαμονή σας σε αυτό, περισσότερες από μία μέρες. Ξεκινήστε να το ανακαλύπτετε μέσα από την ίδια του την ιστορία, επιλέγοντας το εντυπωσιακό Μουσείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα από τα πιο πλήρη και καθηλωτικά μουσεία του είδους στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, κατευθυνθείτε στο Westerplatte, το σημείο όπου ξεκίνησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, για μια φορτισμένη επίσκεψη σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πολωνικής ιστορίας.

Λίγο έξω από την πόλη, το επιβλητικό κάστρο του Malbork σας περιμένει για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία στη μεσαιωνική Ευρώπη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κάστρο στον κόσμο σε έκταση και ένα από τα καλύτερα διατηρημένα -ένας πραγματικός θησαυρός για τους λάτρεις της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής. Πίσω στη σύγχρονη εποχή, το Κέντρο Αλληλεγγύης αφηγείται την ιστορία του κινήματος «Αλληλεγγύη» και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στην πτώση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη.

Αν θέλετε να ξεφύγετε για λίγο από την πόλη, μια ημερήσια εκδρομή με βάρκα στη Βαλτική Θάλασσα αποτελεί ιδανική επιλογή. Η θέα, ο καθαρός αέρας και οι γραφικές ακτές συνθέτουν μια αξέχαστη εμπειρία. Και βέβαια, η γαστρονομική σκηνή του Γκντανσκ εντυπωσιάζει: από δημιουργική κουζίνα στο κέντρο της πόλης έως παραδοσιακές, ρουστίκ γεύσεις στα χωριά της υπαίθρου.

Δείτε τις φωτογραφίες