Την αποκαλούν η «Ατλαντίδα» της Λακωνίας και η αλήθεια είναι πως πολλοί αγνοούν την ύπαρξη αυτού του τόσο σημαντικού μέρους. Ο λόγος για το Παυλοπέτρι, τη μικρή νησίδα απέναντι από την Ελαφόνησο, στην οποία έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία από την προϊστορική εποχή.

Το Παυλοπέτρι ήταν μια πόλη της Εποχής του Χαλκού που κατοικήθηκε από την τρίτη χιλιετία έως το 1100 π.Χ. Μάλιστα, αναγνωρίζεται από την UNESCO ως η αρχαιότερη υποβρύχια πόλη παγκοσμίως, ενώ τα σωζόμενα αρχαιολογικά κατάλοιπα περιλαμβάνουν ίχνη κτιρίων, αυλών, δρόμων και χώρων ταφής. Ανακαλύφθηκε το 1967 από τον Νικολά Φλέμινγκ και την ομάδα του, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν ότι αποτελούνταν από 15 διώροφα κτήρια, τα οποία βρέθηκαν σε βάθος 3-4 μέτρων, ενώ η πόλη είχε συγκεκριμένο σχέδιο με δρόμους, διάφορα κτήρια και νεκροταφείο. Μετέπειτα έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 2009 αποκάλυψαν ότι η αρχαία πόλη εκτεινόταν σε εννέα στρέμματα!

Οι ανακαλύψεις αυτές -ανάμεσά τους και χιλιάδες θραύσματα αντικειμένων στον πυθμένα της θάλασσας, από συνηθισμένα επιτραπέζια σκεύη μέχρι μεγάλα μινωικά πιθάρια- παρέχουν μια δελεαστική ματιά στην καθημερινή ζωή και την κοινωνία στο Παυλοπέτρι, χιλιάδες χρόνια πριν. Για την χρονολογία που δημιουργήθηκε υπάρχουν διάφορες εκδοχές, με την πρώτη να εκτιμά ότι κτίστηκε γύρω στο 1600-1100 π.Χ. Η δεύτερη εκδοχή, βασισμένη στα ευρήματα, υποστηρίζει ότι η πόλη κατοικούνταν από το 2800 π.Χ., στις αρχές της Εποχής του Χαλκού. Τέλος, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι το Παυλοπέτρι βυθίστηκε το 375 μ.Χ. με τον σεισμό που κατέστρεψε και το Γύθειο.

