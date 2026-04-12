Υπάρχουν προορισμοί στο εξωτερικό που τους επιλέγεις γιατί είναι μόδα, άλλους για την εμπειρία. Επιλέγεις προορισμούς για τη γαλήνη που σου προσφέρουν ή για τα όσα έχουν να σου δείξουν και να σου πουν. Και υπάρχουν κι εκείνοι οι προορισμοί στο εξωτερικό που τους επιλέγεις για την… ψυχή τους.

Και το Μπέρμιγχαμ ανήκει αναμφισβήτητα σε αυτή την κατηγορία. Εδώ, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μεγάλης Βρετανίας, ανάμεσα στα δαιδαλώδη γραφικά κανάλια, τα τούβλινα εργοστάσια, και τις λασπωμένες όχθες του Small Heath, όπου ο Τόμι Σέλμπι έχτισε την αυτοκρατορία του, μέχρι τους δρόμους του Άστον, όπου ο έφηβος Όζι Όσμπορν έκανε τα πρώτα του όνειρα για το μέλλον, θα ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία. Και δεν γίνεται διαφορετικά, αφού μιλάμε για την πατρίδα του heavy metal και των πιο διάσημων γκάνγκστερ της μικρής και πλέον και της μεγάλης οθόνης, των Peaky Blinders, που έχει μεταμορφωθεί σε έναν ανερχόμενο τουριστικό προορισμό, μια σύγχρονη μητρόπολη του πολιτισμού, της κουλτούρας και του εμπορίου.

Το Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, που έγινε γνωστό ως «θερμοκήπιο» της Βιομηχανικής Επανάστασης στη Μεγάλη Βρετανία, κερδίζει τον επισκέπτη με τα εντυπωσιακά μουσεία, τα δαιδαλώδη γραφικά κανάλια, τις γκαλερί και τις πρωτοποριακές θεατρικές σκηνές, ενώ αποτελεί και γαστρονομικό προορισμό. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Φιλίππου, τη Γκαλερί Τέχνης του Μπέρμιγχαμ, το επιβλητικό δημαρχείο, τη βιβλιοθήκη και το Πάρκο Sutton.

Για τους λάτρεις του Όζι, η επίσκεψη στη γέφυρα των Black Sabbath είναι υποχρεωτική, όπου εκεί θα βρείτε το διάσημο Heavy Metal Bench, ένα μεταλλικό παγκάκι-μνημείο με τα πρόσωπα των μελών του συγκροτήματος, ενώ το πατρικό του έχει γίνει πόλος έλξης των τουριστών. Στην περιοχή Digbeth, παλιά εργοστάσια έχουν μετατραπεί σε χώρους τέχνης, vintage μαγαζιά και street food αγορές, ενώ σε αυτήν έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας των Peaky Blinders.

