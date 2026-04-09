Σε καίριας σημασίας παρέμβαση με στόχευση την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από τη Μεγάλη Βρετανία και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των τουριστών στα ελληνικά αεροδρόμια προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση.

Πρόκειται για τον τερματισμό της διαδικασίας επισφράγισης στα διαβατήρια των Βρετανών τουριστών στα ελληνικά αεροδρόμια, οι οποίοι θα καλούνται πλέον να συμπληρώνουν σχετική φόρμα πριν το ταξίδι.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μέτρο είναι προσωρινό, αφού σε βραχύ χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει σχετική εφαρμογή app από την ΕΕ για τις τρίτες χώρες.

Για τους Βρετανούς επισκέπτες, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, η αλλαγή αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε ταχύτερη είσοδο και ουσιαστική αποσυμφόρηση των σημείων ελέγχου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, φέρεται να είχε θέσει ως προτεραιότητα τη μείωση των καθυστερήσεων στις πύλες εισόδου της χώρας με επίκεντρο τα αεροδρόμια, με το σχέδιο να προχωρά σε συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών και τον κ. Γιώργο Γεραπετρίτη. Καθοριστική ήταν η εδώ και καιρό σχετική εισήγηση-αίτημα της υπουργού Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία έδωσε έμφαση στη βελτίωση της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, ειδικά για τις αγορές υψηλής σημασίας, αλλά και της αγοράς της Μεγάλης Βρετανίας, κορυφαίου αιμοδότη του ελληνικού τουρισμού.

Πάντως, πρόκειται για πλάνο που αποτελεί μέρος του εκσυγχρονισμού της διαδικασίας εισόδου στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, το οποίο είχε μελετηθεί εδώ και καιρό σε επίπεδο κυβερνητικών στελεχών.

Ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε, αφορά στην κατάργηση της φυσικής σφραγίδας στα διαβατήρια, με τη διαδικασία να περνά πλήρως σε ψηφιακή μορφή μέσω του συστήματος Σένγκεν. Το μέτρο, όπως σημειώθηκε παραπάνω, είναι προσωρινό, αφού κατά πληροφορίες επί θύραις βρίσκεται η διαμόρφωση ειδικής εφαρμογής (app) έκδοσης εισόδου-Βίζας για τρίτες χώρες (υποχρεωτική συμπλήρωση ψηφιακής φόρμας πριν την άφιξη στη χώρα), τύπου ESTA στις ΗΠΑ ή αντίστοιχων στη Μεγάλη Βρετανία ή την Ινδία με την καταβολή σχετικού ποσού.

Οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες θα δηλώνουν τα στοιχεία τους εκ των προτέρων, επιτρέποντας τον έλεγχο πριν την είσοδο, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις ουρές στα αεροδρόμια. Η εφαρμογή θα αφορά όλους τους ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε. και θα λειτουργεί συμπληρωματικά στο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου συνόρων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των διαδικασιών του τουρισμού, σε μια περίοδο όπου η ταχύτητα και η ευκολία μετακίνησης αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού.