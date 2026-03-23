Το μέρος που γεννήθηκε ο Πάμπλο Πικάσο και πέρασε τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, δεν θα μπορούσε παρά να μοιάζει με έναν πίνακα ζωγραφικής, πλημμυρισμένο με φως. Όπως, άλλωστε, είναι η ίδια η πόλη.

Ο λόγος, λοιπόν, για τη Μάλαγα, την έκτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, την πιο ηλιόλουστη και νοτιότερη της χώρας, αφού απέχει μόλις 80 μίλια από την Αφρική. Ένα μέρος που δεν γίνεται να μη σας γοητεύσει από την πρώτη κιόλας επίσκεψη σε αυτό, αφού από τη μία θυμίζει τροπικό παράδεισο με έντονη νυχτερινή ζωή και από την άλλη είναι μία πόλη με ιστορικά μνημεία, αξιοθέατα και ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις της τέχνης.

Οι επιλογές είναι πολλές, χρόνο να έχετε για να τα προλάβετε όλα. Εννοείται πως το πρώτο που επισκέπτεστε είναι το Μουσείο Πικάσο, που άνοιξε τις πύλες του το 2003 στο ανακαινισμένο παλάτι Buenavista. Διαθέτει συλλογή από 155 έργα του, δωρεά από μέλη της οικογένειας του σπουδαίου ζωγράφου. Μάλιστα, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συλλογές του και λογικό είναι να αποτελεί πόλο έλξης για τους ταξιδιώτες. Στη Μάλαγα θα δείτε από κοντά και το Alcazaba (Αλκαζάμπα), ένα μαυριτανικό οχυρό του 8ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε ως παλάτι για τους κυβερνήτες της πόλης από τον 11ο αιώνα. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία στη Μάλαγα. Το Alcazaba έχει θέα στο λιμάνι, ενώ είναι κοντά στα άλλα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης όπως ο Καθεδρικός και το Κάστρο Gibralfaro.

Το Κάστρο αποτελεί ακόμα ένα μεσαιωνικό μαυριτανικό οχυρό. Χτίστηκε τον 10ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1925 ως στρατιωτική βάση. Από την άκρη του μπορεί κανείς να έχει την καλύτερη θέα στη Μάλαγα. Τους επισκέπτες εντυπωσιάζει και ο βοτανικός κήπος La Concepcion Historical-Botanical Gardens, που δημιουργήθηκε περίπου το 1855 από τον Μαρκήσιο και τη Μαρκησία του Οίκου των Loring. Στεγάζει μια εκπληκτική υπαίθρια συλλογή τροπικής και υποτροπικής χλωρίδας. Σε αυτή εκτίθενται όλα τα είδη φυτών από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία.

Τέλος, η ηλιόλουστη Μάλαγα ανήκει στην ακτογραμμή, Κόστα Ντελ Σολ, (Ακτή του Ήλιου), με την παραλία της La Malagueta να θεωρείται από τις διασημότερες στην πόλη, τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τεχνητή παραλία από άμμο εισαγόμενη από την Έρημο Σαχάρα.

