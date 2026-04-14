Η κούρσα ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή εισέρχεται σε μια νέα, εντυπωσιακή φάση, καθώς το ανθρωποειδές ρομπότ H1 της Unitree Robotics φτάνει ταχύτητες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο των κορυφαίων αθλητών.

Σε πρόσφατο βίντεο, το ρομπότ καταγράφεται να αγγίζει τα 10 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, πλησιάζοντας τη μέση ταχύτητα που σημείωσε ο Γιουσέιν Μπολτ στο παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια δοκιμών σε στίβο, το H1 έφτασε τα 10,1 μ./δευτ., αν και η ίδια η εταιρεία σημείωσε πιθανό περιθώριο σφάλματος στη μέτρηση. Παρ’ όλα αυτά, η επίδοση αυτή τοποθετεί τα ανθρωποειδή ρομπότ ένα βήμα πριν από ένα ιστορικό ορόσημο: το «σπάσιμο» των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα, κάτι που ειδικοί εκτιμούν πως μπορεί να συμβεί έως τα μέσα του 2026.

Όπως αναφέρει το interestingengineering.com, το H1 διαθέτει αναλογίες παρόμοιες με ανθρώπινες, με βάρος περίπου 62 κιλά και σχεδιασμό που ευνοεί την ισορροπία και την εκρηκτική κίνηση. Πίσω από την απόδοσή του βρίσκεται ένα προηγμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης με κινητήρες υψηλής ροπής, καθώς και αισθητήρες όπως 3D LiDAR και κάμερες βάθους, που του επιτρέπουν να «αντιλαμβάνεται» το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο. Η σταθερότητά του εντυπωσιάζει εξίσου, καθώς μπορεί να ανακτά την ισορροπία του ακόμη και μετά από εξωτερικές παρεμβολές.

Η πρόοδος δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μοντέλο

Η Unitree επεκτείνει ήδη τη στρατηγική της με πιο προσιτές λύσεις, όπως το ανθρωποειδές R1, σηματοδοτώντας μια στροφή προς τη μαζική διάθεση ρομπότ με αθλητικές δυνατότητες. Την ίδια στιγμή, άλλοι παίκτες της αγοράς επιταχύνουν τον ανταγωνισμό, παρουσιάζοντας μοντέλα που προσεγγίζουν ή και φτάνουν αντίστοιχες ταχύτητες.

Το ευρύτερο οικοσύστημα των humanoids εξελίσσεται ραγδαία, καθώς σε πρόσφατους αγώνες ρομπότ, επιδόσεις που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν εντυπωσιακές πλέον ξεπερνιούνται με ταχύ ρυθμό, ενώ διοργανώσεις όπως οι ημιμαραθώνιοι ανθρωποειδών αναδεικνύουν τη μετάβαση από πειραματικά projects σε πραγματικές εφαρμογές αντοχής και απόδοσης.

Αν κάτι καθίσταται σαφές, είναι ότι η σύγκριση ανθρώπου και μηχανής δεν αποτελεί πλέον θεωρητική άσκηση. Με την τεχνολογία να γεφυρώνει το χάσμα στην ταχύτητα και την κίνηση, το ερώτημα δεν είναι αν τα ρομπότ θα φτάσουν -ή και θα ξεπεράσουν- τις ανθρώπινες επιδόσεις, αλλά πόσο σύντομα θα συμβεί αυτό.