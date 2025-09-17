Ο θρύλος του στίβου και των σπριντ, Γιουσέιν Μπολτ, εξομολογείται πως είναι η ζωή του μετά τη «συνταξιοδότηση».

«Ανεβαίνω τις σκάλες και μου κόβεται η ανάσα», είπε χαμογελώντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, εξηγώντας ότι μετά από τη ρήξη αχίλλειου τένοντα δεν τρέχει.

«Κυρίως κάνω γυμναστική. Δεν ήμουν ποτέ μεγάλος φαν, αλλά τώρα σκέφτομαι πως πρέπει να ξαναρχίσω να τρέχω. Όταν το κάνω, μάλλον θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να βρω την ανάσα μου», πρόσθεσε ο Μπολτ.

Όσο για το γιατί η νέα γενιά δεν έχει φτάσει ακόμη τα δικά του επίπεδα παρά την τεχνολογική πρόοδο, ο Μπολτ τόνισε:

«Η απάντηση είναι απλή: ήμασταν πιο ταλαντούχοι. Αυτό είναι όλο. Στους άνδρες φαίνεται πιο έντονα. Στις γυναίκες, όμως, βλέπουμε διαρκή βελτίωση και όλο και πιο γρήγορους χρόνους».

Ο θρύλος του στίβου με τα 8 ολυμπιακά μετάλλια, αφιερώνει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς του στα παιδιά του:

«Ξυπνάω για να δω τα παιδιά να φεύγουν για το σχολείο και μετά εξαρτάται από το τι έχω να κάνω. Αν δεν έχω κάτι, απλώς χαλαρώνω. Μπορεί καμιά φορά να γυμναστώ, αν είμαι σε καλή διάθεση. Αλλιώς βλέπω καμία σειρά και ξεκουράζομαι μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά.

Περνάω λίγο χρόνο μαζί τους, κάνουμε παρέα, μέχρι που αρχίζουν να με εκνευρίζουν και τότε φεύγω. Μετά μένω σπίτι, βλέπω ταινίες ή –αφού τώρα έχω κολλήσει με τα Lego– φτιάχνω Lego.»