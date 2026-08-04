Η υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς παραμένει ανοιχτή για την ΑΕΚ, με την Ένωση να δείχνει αποφασισμένη να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ολοκληρώσει μια μεταγραφή που θα ανεβάσει σημαντικά την ποιότητα του ρόστερ της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ολλανδία και συγκεκριμένα από το ed.nl, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν καταθέσει πρόταση στον Σέρβο διεθνή και θέλησαν να λάβουν την τελική του απάντηση μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (3/8). Ωστόσο, λόγω της ρευστότητας που υπάρχει στην υπόθεση, η διορία παρατάθηκε για ακόμη λίγες ώρες, με την ΑΕΚ να επιδιώκει να κρατήσει ζωντανές τις πιθανότητές της.

Ο Κόστιτς έχει στα χέρια του προτάσεις από περισσότερες ομάδες, με την Αϊντχόφεν να αποτελεί τον βασικό ανταγωνιστή της Ένωσης. Η ολλανδική ομάδα εμφανίζεται αισιόδοξη πως μπορεί να φτάσει σε συμφωνία με τον 33χρονο ποδοσφαιριστή για συμβόλαιο δύο ετών, ωστόσο αποφεύγει τις μεγάλες δηλώσεις, γνωρίζοντας πως η υπόθεση έχει παρουσιάσει αρκετές ανατροπές το τελευταίο διάστημα.

Στην PSV θεωρούν πως ο Σέρβος εξτρέμ παραμένει μια πολύ σημαντική επιλογή για την ενίσχυση της ομάδας, όμως κρατούν στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Άλλωστε, όπως σημειώνεται από την Ολλανδία, οι πρόσφατες αποτυχημένες μεταγραφικές υποθέσεις έχουν κάνει τον σύλλογο ιδιαίτερα προσεκτικό.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, συνεχίζει να πιέζει, γνωρίζοντας πως η απόκτηση του Κόστιτς θα αποτελούσε μια κίνηση με μεγάλο αγωνιστικό και επικοινωνιακό αντίκτυπο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για το μέλλον του Σέρβου, με την Ένωση και την PSV να περιμένουν την τελική του επιλογή.