Η ΑΕΚ έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της στα play offs του Champions League, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.

Η Ένωση λοιπόν θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο του νικητή από τον αγώνα της Λέφσκι Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι για να μπει στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18 ή 19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Βουλγαρία είτε στο Καζακστάν και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 25 ή 26 Αυγούστου, στην Allwyn Arena.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs του Champions League:

Champions Path

Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι-AEK

Σέλτικ – Λασκ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Ζάλγκιρις- Βίκινγκ

Μιάλμπι ή Σλόβαν Μπρατισλάβας- Αραράτ ή Τσέλιε

Χάποελ Μπερ Σεβά ή Ερυθρός Αστέρας-Άαρχους ή Σαμπάχ

League Path

Φενέρμπαχτσε ή Στουρμ Γκρατς-Σπάρτα Πράγας ή Λιόν

Ολυμπιακός ή Ναϊμέγκεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ ή Μπόντο/Γκλιμτ