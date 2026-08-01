Τελεσίγραφο στον Βινίσιους έστειλε η Ρεάλ Μαδρίτης σε ό,τι αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Το συμβόλαιο του Βινίσιους ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και στη Μαδρίτη θέλουν να τον «δέσουν» με νέο πολυετές προσφέροντάς του καλύτερους οικονομικούς όρους.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν έχουν έρθει σε συμφωνία και όπως υποστηρίζει η Marca, ο 26χρονος Βραζιλιάνος ενημερώθηκε από την διοίκηση της Ρεάλ πως είτε δέχεται την τελευταία πρόταση και ανανεώνει, είτε θα αποχωρήσει από τώρα με μεταγραφή.

Ο Βινίσιους μετακόμισε στη Ρεάλ το καλοκαίρι του 2018 από τη Φλαμένγκο και από τότε σε 375 εμφανίσεις με τη φανέλα των Μαδριλένων μετρά 128 γκολ και 100 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.