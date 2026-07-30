Η Μαρκό ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην ιστορία της Super League 2, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ο έμπειρος Μαροκινός επιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα το Σάββατο (1/8), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία και απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες, με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Μαρκόπουλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ελ Αραμπί θα δεσμευτεί με διετές συμβόλαιο, το οποίο συγκαταλέγεται στα υψηλότερα οικονομικά δεδομένα της κατηγορίας. Στόχος της Μαρκό είναι να ενισχυθεί σημαντικά, διεκδικώντας την άνοδο στη Super League.

Η μεταγραφή του 39χρονου επιθετικού αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Super League 2, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που άφησε έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέγραψε 225 συμμετοχές, σημείωσε 94 γκολ και μοίρασε 25 ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Μαροκινός φορ πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και καταγράφοντας δύο ασίστ.